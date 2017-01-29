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要聞
歷史上的今天：1月27日
景氣連6個月綠燈 續回溫
高鐵設WiFi 世大運前完成
吳秀梅接任食藥署長
政院呈請褒揚前戰略顧問華錫鈞
政府拚經濟 著重預算執行率
八八坑道產佳釀
臺南震災週年 標誌社會愛心
小年夜現車潮 林揆籲善用大眾運輸
建築師法修正拍板─建築師可對外對等考照 接軌國際
軍事
軍事新聞
春節戰訓巡禮（一） 發揮愛民精神 保國衛民責無旁貸
春節戰訓巡禮（一） 機步234旅 持恆戰備士氣昂
陸軍司令慰訪部隊 感謝官兵堅守崗位
憲兵指揮官新春賀詞＼創新作戰思維 建立優質國防勁旅
後備指揮官新春賀詞＼秉持忠愛精神 續推國防事務
空軍司令新春賀詞＼遵守軍紀營規 陪伴家人度好年
海軍司令新春賀詞＼保持積極態度 再創海軍新猷
寒戰營＼了解氣象原理 操作風儀觀測
陸軍司令新春賀詞＼戮力戰訓精益求精 提升整體戰力
狀元師傅在我家：劉威廷軍旅扎實訓練 助寫人生精采傳奇
軍武大觀
蔡總統：國防事務革新 精益求精
寰宇韜略
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（下）
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（中）
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（上）
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（下）
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（上）
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（下）
寰宇韜略：美、歐經營亞太區域的安全合作展望
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（上）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（下）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（上）
戰史回顧
埃爾祖魯姆攻勢 鄂圖曼土耳其輕敵 俄軍戰術運用成功
越滅吳之戰—勾踐臥薪嘗膽 生聚教訓復仇雪恥
戰史回顧：底板行動 德國空軍指揮協調混亂 揮霍實力
北角海戰 二戰大西洋終場戰艦重砲對決
奧斯特里茲會戰 拿破崙運用中央突破殲滅敵軍
第三次印巴戰爭 印度掌握戰場優勢 快速攻防致勝
曼吐亞要塞爭奪戰 拿破崙善用內線作戰 機動迅速致勝
科羅內爾海戰 德艦優勢火力 僥倖擊沉英艦
勞伊登會戰 腓特烈機動奇襲 以寡擊眾大敗奧軍
第二次艾拉敏戰役 二戰非洲戰場勝負易主關鍵
軍事專題
淺析戰場失去電磁優勢美軍因應之道
美軍新科技 精進槍枝保養減少士兵負擔
院長的話：保持熱忱 不斷創新 以身作則
三軍總醫院 軍民健康守護神
學術研究成果豐碩 國際級創新能量
醫療品質第一 技術獨步全國
淺論日對美「重返亞太」戰略的軍事奧援
主官的話：專業、創新、卓越 無可取代
軍聞社大事記
軍聞社 榮耀70
青溪
南投後輔中心主任履新 勉發揚青溪精神
臺南後輔中心主任交接 傳承優良傳統
嘉義後備訪生命線協會 增進心輔能量
陪弱勢兒除舊布新 基隆後備部送暖
大高雄青溪學會揮毫送春聯 年味濃
吉安後輔中心頒獎助學金
北竿後輔協助災防 連江後備肯定付出
臺南後備部拜訪議長 感謝支持
後輔助推全民國防 澎湖後備部嘉勉
福興後輔中心主任交接 百尺竿頭
情與義
軍人之友
各界情繫三軍 溫暖柳營
軍友保險敬軍 慰官兵辛勞
高雄和春影城敬軍 贈千張影券
第四季站長會報 形塑團結大家庭
李棟樑宴請媒體 籲力挺國軍
各界春節敬軍 溫暖柳營官兵
軍人之友社及時關懷 服務官兵
英雄館熱情 賓至如歸
軍友社連線服務 慰問受傷官兵
李棟樑 體現敬軍愛國熱忱
荷松
連江後憲蚤市義賣 助弱勢
緣來就是愛 雲林後憲獻愛心
中市西屯慰榮伯 前輩窩心
新北後憲訪205指揮部壘球隊
後憲忠貞鐵馬隊 送愛凱歌園
嘉義荷松慰訪203指揮部排球隊
彰化後憲關懷弱勢 慨捐生活必需品
北市松山後憲碧山巖淨山健行
馬祖憲兵隊與荷松協會歡聚一堂
岱宇臺中國際馬拉松 前後憲共襄盛舉
武備巡禮
荷蘭國立軍事博物館
日本C-2運輸機
歐洲飛彈集團 軍工發展合作典範
亞利桑那號戰艦紀念館
萊茵金屬公司新銳 美洲獅步兵戰車
MEKO-A200AN巡防艦
H145M軍用多功能直升機
德國212A柴電潛艦
德軍2016訊息演習
法國梭魚級潛艦
全民國防
由古典戰略思想「戰備論」談全民國防新義
從交通運輸安全論全民國防
從2015年法國恐攻後之處置 對我全民國防之啟發
居安思危論全民國防 從近期恐怖攻擊事件談起
政府遷臺之後勤體制興革對全民國防啟發
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（下）
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（上）
揭穿中共渲染「平型關大捷」的歷史謊言
以全民國防觀點淺論一戰各國動員政策與影響
以全民防衛視角析論英倫空戰成敗關鍵
國際
國際新聞
川普執意築牆 墨總統：1毛錢也不付
巴西爆嚴重黃熱病疫情 已40死
法左派總統初選辯論 歧見大
美新海軍部長 亞洲經驗豐富
布希號開赴中東 打擊IS
川普擬重啟酷刑黑牢
亞太優先 美防長擬2月訪日韓
川普今簽行政命令 美墨邊界築牆
「非法投票害輸普選」 川普不滿
美參院通過 海利任駐UN大使
國際瞭望
安倍訪珍珠港 釋美日同盟堅定訊息
「後卡斯楚」時代古巴的政經發展趨勢
淺析近期中共軍事動向對東亞和平的威脅與圖謀
美新總統川普加速日俄和解 殊值關注
淺析2016年亞太經合會之區域戰略意涵
大國之間求平衡 越南外交牟取利益
哥倫比亞內戰停戰協定簽訂的意涵
解禁制裁 伊朗政經情勢發展機會與挑戰
美國亞太「再平衡」戰略盤整與未來展望
「中」俄「海上聯合-2016」軍演之意涵
全球戰略
軍事論壇
淺論美利堅級兩棲突擊艦發展與運用
淺析南韓部署「薩德」對亞太局勢的軍事意涵
淺析日本新年度國防預算對區域和平的影響
淺析越南於南海勢力的戰略布局
淺析遠距遙攻武器的研發與作戰部署
淺析印度空軍採購戰機策略與運用
淺析美軍榴彈精準導引套件運用與發展
淺析印度水下兵力發展面臨之挑戰
淺析美菲聯合軍演戰略布局與意涵
淺析印度購法製戰機的戰略意涵
搜奇
陸軍未來建軍戰略關鍵─美擬造「機器人僚車」 提升作戰能量
環球影城攬客 「密卡登」另類拜年
美國首座 後年動工─長島將設離岸風電 足供5萬戶
臉書再更新 熱門話題標來源
史丹佛大學研發─圖像軟體可辨皮膚癌 精準如醫生
19年來首位日出身的橫綱 稀勢之里
提早發現心理疾病 有譜了！人格特質 與大腦形狀有關
南北極冰蓋劇融 海平面恐升2.5公尺
尼泊爾2015年強震後…聖母峰矮了2.54公分？印度將測量
市場變化 降低成本─「衛報」擬改為小報格式 印刷外包
生活
生活新聞
出國玩 小心諾羅病毒、禽流感
花期正逢年節 賞櫻季接力登場
娛樂必備 桌遊、藍牙麥克風夯
網購糾紛頻傳 消基會籲設止付機制
金針、醃菜浸泡30分鐘 避免吃下漂白劑
臺鐵2新款便當即起至元宵享特惠
機捷開通 北車地下街、後車站趴趴購
試營運限地限量 先了解免撲空
臺東福利站新春促銷 軍榮眷稱讚
玉山合歡山降雪 遊客：好漂亮
旅遊
四大名湯暖心窩 健康走春
臺南古蹟巡禮 探訪經典建築
臺中綠園道濃濃藝文風 優游慢活
穿梭時空迴廊 跳蚤市場尋寶趣
輕行日月潭 尋幽訪勝感受人文風光
人文山水、田園風土 感受宜蘭慢活趣
花蓮微旅行 體驗在地好風情
蘭嶼 紐時按讚的潛水天堂
聆風聽濤半島遊 人文生態 恆春趣
府城舊冊店 巷弄飄書香
車訊
順暢啟動 快樂出遊
重型機車定期保養 發揮性能 省維修費
調整姿勢騎重機更舒適
冬天騎重機 防風、保暖要做好
重機摔車 自保降低傷害
濕滑路面 抓地力防摔車
正確煞車 讓你安全又舒適
外傾騎姿 騎乘更輕鬆
逆操舵與快速升檔 讓你人車一體
重機安全帽 挑全罩認標章
3C
手機業者搶客 各出奇招
新相機驚艷現身 捕捉完美瞬間
外型、規格、相機 新手機超級比一比
新手機大對決 互不相讓
不容蘋果獨賺 智慧新機搶市
中高階新手機 各有千秋
一機在手 捕捉美好時光
對抗iPhone7 各家出奇招
智慧新手機 好操作又吸睛
新功能 新外型 新手機大車拚
美食
飯店圍爐 滿足用餐不同需求
企業尾牙宴 犒賞員工慰辛勞
飯店年菜預購開跑 圍爐升級
冬季鍋物暖胃 魚蟹味鮮牛排Q嫩
牛排、烤鴨、鍋品 年終犒賞五臟廟
多款秋蟹料理 饕客大快朵頤
世界美食、菇類料理、現捕秋蟹 及時品嘗
日式料理、泰緬美食、川味佳餚 挑動味蕾
新式月餅口味多 送禮自用兩相宜
美味月餅組合多 秋節送禮情意濃
長青
注重保暖 耐心陪伴 助失智長者安度年節
避免久坐久站 多喝水多走路 有效緩解攝護腺肥大症狀
6原則助銀髮族 克服睡眠障礙
按摩、拍打或梳頭 神清氣爽
預防失智 多吃地中海、秘魯飲食
注意保暖按時服藥 銀髮族安度寒冬
參與規劃出遊行程 銀髮族樂活
定期健檢掌握病況 子女安心
為銀髮族備餐
銀髮族多吃蔬果 強健身體緩老化
教育
教育新聞
教育3新政策 列今年推動重點
教部籲參加2天以上活動 向學校登錄
學測成績單2.16寄發
教部：落實健康管理 防疫不放假
大專校院境外生人數穩定成長
學子過春節 教部籲正當休閒
物理界40年黑洞戰爭 臺大可望破解
清大擴大運動績優名額 增4項目
拚大學甄選 備審資料要吸睛
抗議年改民眾闖入 教長籲和平理性
中英快譯
美海軍4月將接收超級航艦福特號
不！川普先生 可匹敵的F-18無法替代F-35
瘋狗人人愛：美新防長人選安定盟邦
推特重申不協助政府與警方監控
Global Hawk Tests U-2 High Rez Camera; Flight Costs Drop─「全球鷹」試掛U-2高解析相機 飛行成本大減
Note7停產 留下懸而未解的問題
俄羅斯威脅 拉近瑞典與北約關係
伊波拉到茲卡：開發中國家 建設需一次到位
二合一平板是下一個大代誌嗎？
美防長卡特稱其改革經得起考驗
快樂學園
新年真美好
和缺點作戰
過冬妙方
山水之間
跨年
遠處傳來了
移動的世界
我愛米食
神奇的雙手
路燈
青春一族
老屋新生 蔡依芸巧手打造書屋
黃瑋傑用母語唱出對土地情感
返鄉與父同行 新港女生賦予鳳梨新生命
擦亮金字招牌 北港傳產「油」出一片天
大提琴家指間溢香甜 古典樂、蛋糕給合 譜出共鳴
漁村開咖啡館 享受另類優閒
內溝生態體驗 探尋「鳥竹」跡
西區單親家庭服務中心開幕
畢業製作風格小雜誌─苦中作樂 留下美好大學回憶
新光行動圖書車 助偏鄉學習
藝文
傅狷夫文物特展 綜覽當代書畫之美
故宮走春聆賞音樂 感受年味
嗩吶、竹笛、琵琶.....曲目多元 精采可期
「太陽頌」2.4登場 兩岸名家攜手 跨界國樂饗宴
文化之旅
日本美術之最換展 一休和尚亮相
洪秀敏粉彩個展下週登場
文大華岡舞團赴星 獻藝春到河畔
深度體驗 認識2地傳藝之美
無形文化資產交流 看見印尼．守護臺灣
公益
邀獨老圍爐 防失智健康菜上桌
老五老暖心年菜 愛心天使送到家
家扶兒觀賞52赫茲我愛你首映
珠海土豪村 賣地分紅每人25萬
戰鬥英雄陳時忠 捐輸助學獻愛
大廚送暖 獨老不孤單
捐1919食物包 伴弱勢家庭過好年
愛‧圍爐 長者穿制服重回年少時代
子杰懷抱夢想 盼用球棒揮灑人生
職棒球星送暖 助家扶兒過好年
運動
國外體育
蓋索生涯新高42分 灰熊屠暴龍
澳網／五盤大戰闖關 費爸晉決賽圓7年夢
澳網青少年組／海峽男雙組合 許育修、趙靈熙晉決賽
豬隊友複檢未過 波特少1金
若上不了大聯盟 王建民：結束旅外
韋少60度大三元 超越柏德 史上第5
建仔談退休 先休息1年再教球
變「髮」圖強
澳網／暌違14年 威家爭后夢幻又成真
詹姆斯大三元 騎士仍不敵國王
國內體育
李佳融再掌兵符 跆拳道重新出發
桃猿初五屏東進行第二階段春訓
傷勢未癒 陽岱鋼婉拒經典賽
薪事未談妥 中職先放年假再說
體育署《上班族愛運動手冊》 歡迎下載
補強洋將戰力 統一獅簽狄馬克
陽岱鋼不打經典賽？ 巨人明回應
給球迷驚喜 獅子軍新秀勤練舞蹈
富邦賀歲 球星不計形象演出
運彩加碼 幸運兒抱回8千倍頭獎
路跑
路跑小學堂－深蹲好嗎？ 骨科醫師：姿勢錯了很傷
近期賽事－福爾摩沙風華錄~番薯囝ㄟ故鄉
嘉義雙潭馬拉松 逾7000人參賽
日月潭環湖路跑 羅世杰國內全馬第1
東大彩色路跑 奧運國手、藝人共襄盛舉
嘉義雙潭馬拉松 國軍熱情參與
高雄MIZUNO國際馬拉松 百業力挺
日月潭環湖路跑 逾7千好手挑戰
WOMEN RUN TPE 今起受理報名
2017金門馬拉松／今展開半馬、全馬賽事
影劇
鬥牛犬超搶戲 坎城影展封后
圍爐主播謝向榮、廖芳潔 陪觀眾吃年夜飯
Hit Fm春節節目 Boxing、朱俐靜打頭陣
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「合約男女」賀年 張孝全自曝有怪癖
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Lara梁心頤2.4辦屋頂音樂會
大陸
大陸動態
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皇崗口岸出境客流高峰 5000旅行團湧港
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15.78億醫保基金 被違法挪用
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湖南爆竹事故6死 3官員免職
過年新花招 電子紅包使用率大增
自來水變黃發臭含鉛 江西15官員送辦
共軍動態
共軍動態 陸航直升機訓練墜毀 2飛官身亡
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共軍瀋陽基地建置新雷達 監控北韓
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東風41旅將部署東北 壓縮美預警時間
中共3軍艦穿越津輕海峽 日關注動向
共軍動態 美媒：共軍網駭總部藏身北京兩飯店
共軍動態 中共新型護衛艦 寧德艦成軍
共軍動態 陸擬加速太空科技發展 2020探測火星
軍改啟動？ 17省戎裝常委退出
兩岸論壇
中共「建政」67週年談話 李克強的「要」與「為什麼要」
揭穿習近平「弘揚偉大長征精神 走好今天的長征路」野心
從共軍女飛行員意外事件看中共飛行員訓練
強化國防能量 對抗中共文攻武嚇
以三分軍事七分政治戰略 反制中共的文攻武嚇
「臺灣黎巴嫩化」 中共癡人說夢
從2016年北戴河會議看中共未來政治布局
中共發布〈黨內政治生活的若干準則〉背後原因
中共海軍發展航艦戰力的現況與困境
大陸社會工作政策動向與實踐困境
論壇
我見我思：重榮譽 守紀律 軍紀安全零缺失
強化訓練安全 堅實部隊戰力
杜絕酒駕守軍紀 指定駕駛才安心
柳營點滴：國標男孩鄭宇志 勇於築夢
社論：國軍捍衛家邦夙夜匪懈 誓作全民守護神
人生無法重來 拒絕酒後駕車
社論：向犧牲春節團圓服務公眾者致敬
柳營點滴：在他人生命中寫下美麗篇章
柳營點滴：政戰新血 加強專業迎接挑戰
我見我思：精實戰訓捍家邦 使敵不敢輕越雷池
地方
大臺北
提高見警率 新北風景區機動服務
臺北燈節主燈 小奇雞亮相 活力有朝氣
變電箱新衣 動物圖像當主角
三重郵局迎新春 掃街睦鄰
捷運新店區公所站增1出入口
陳士章接北市原民會主委
北市公托增8家 減輕市民負擔
放鞭炮、焰火 北市指定地點
污水管線阻塞 北市清管達人到府服務
快遞年菜 各界行動關懷弱勢
桃竹苗
頭份易肇事路段 自強與中華路口居首
新竹幸福年菜 送愛新住民家庭
裝甲584旅送暖 愛心服務病友
桃園Q版主燈點亮 金雞慶豐年
後龍英才書院 初一起照常營業
創意臀鈴特展 傳承賽夏工藝
富山茶花園 春節假期好去處
防景點壅塞 龍潭警加強交通疏導
苗栗圖書館聯合書展 2.2登場
沈慧虹感謝清潔隊員 維護市容
中彰投雲
彰化後輔中心擴大會報 頒獎有功人員
臺中送暖高風險更生人家庭
登山專家委員 2.3公開票選
中市警春節期間提供便民服務
臺中將辦社大委託單位2次評選
麗寶樂園祭好康 外籍人士享優惠
中市春節垃圾收運不打烊
「天一圓德」贈外套 外勤人員窩心
朝天宮化身規模最大主燈
彰化花海 春節搖曳迎賓
基宜花東
二信高中英文教學績優 參賽獲大獎
馬蘭榮家春節聯歡 榮民前輩開心
林右昌慰訪打火弟兄 賀新春
金城分局用愛關懷溫暖到宅
金門傳統市場年貨豐物價穩
花蓮林管處園區 春節好去處
花蓮高農提供應景草花供裝飾
東縣歲末送關懷 助弱勢過好年
史前館展出豐富 春節不打烊
基隆榮服處春聯義賣 助弱勢
嘉南高屏澎
屏東熱帶農博會 聚焦綠色能源
陸戰99旅慶生晚會歡樂迎新春
南市榮服處年終餐會熱鬧溫馨
高市長發送開運紅包 祝福雞年行大運
臺南後備部晉任授階肯定績效
嘉市關懷傷殘退伍袍澤 感謝為國奉獻
南市議會慰問警消 肯定維安辛勞
海軍陸戰隊慰問退員 獻上誠摯祝福
陸軍4支部小年夜圍爐 榮民開心感動
賴清德走訪農產市場關心物價
副刊
客家菜飄年味
除夕憶往
圍爐慶團圓
菊島過年記趣
寒冬變暖春
團圓裡的思念
像雲一般的書齋
行善最樂
除夜迎新春
孩子們，加油
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莒光園地
2017/01/30
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來自海地 美國夢成真 菜鳥少尉淚灑西點軍校畢典
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訂閱聯絡電話：02-23222722-813
訂閱聯絡電話：
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奮鬥月刊：不公開發行，提供線上瀏覽
勝利之光月刊：每月發行乙次，一共 12 期
訂閱聯絡電話：02-23222722-814
吾愛吾家季刊：每季發行乙次，一年共四期
訂閱聯絡電話：02-23222722-815（如欲更改寄送地址，請撥此專線）
貳、一報三刊廣告：
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請逕洽聯絡電話：02-23222722-851
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軍：ydns@webmail.mil.tw
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副刊
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勝利之光
奮鬥月刊
吾愛吾家
青年日報社相簿集
青年日報社臉書專頁
重要文宣
Important
莒光園地104年10月29日（十月份第五週）播出影片「菁英部隊魔鬼營-美國陸軍特種潛水部隊」，因涉及版權問題，故不提供線上收視及下載，敬請見諒。
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