<p>您的瀏覽器似乎不支援JavaScript語法，但沒關係，這裡的JavaScript語法並不會影響到內容的描述。</p>

即時新聞News

要聞

圖片說明:林揆臉書發文 感謝警察堅守崗位207702

軍事

圖片說明:南沙研習營 探索史蹟深耕主權意識207711

國際

圖片說明:美安提坦號艦擱淺日港 漏燃油207739

搜奇

圖片說明:恐龍化石發現最古老軟組織 我貢獻心力207758

生活

圖片說明:機捷今試營運 串聯北桃生活圈207690

教育

圖片說明:教部推動能源教育 3校獲傑出獎207755

藝文

圖片說明:臺中國家歌劇院迎芭蕾舞星Gala 元宵節登場207783

公益

圖片說明:青年挽袖服務 人安平安站煥然一新207682

運動

圖片說明:巫師擒尼克　主場15連勝207733

影劇

圖片說明:隋棠拜晚年 臉書PO女兒出生照207775

地方

圖片說明:高雄燈會逾百創意燈飾 點亮愛河207761

副刊

圖片說明:炮竹聲聲催人想207722
:::　｜　 回到首頁　｜　 關於我們　｜　 訂購資訊　｜　 隱私權政策　｜　 版權所有宣告　｜　 About Us　｜　
訪客人數：1671757　|　線上人數：10
通過A+優先等級無障礙網頁檢測 Copyright 2011 中華民國國防部青年日報社 Youth Daily News　Tel:02-23222722　Addr:台北市中正區信義路一段3號1樓
瀏覽器建議使用IE 9.0以上版本 最佳觀看解析度1024x768　網站更新日期：2015/11/14