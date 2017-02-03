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要聞
忍痛捐兒眼角膜 助2人重獲新生
國發會：營造友善環境 加速數位經濟
內閣小改組 3部1會首長異動
「肩負公共交通角色」交部挺臺鐵
舊制退休金 去年度提撥達2265億元
老榮民愛心捐600萬 國庫署：供政務用
失業勞工子女就學補助 20日起可申請
內政部修法 完備建築隔音規範
器捐展大愛 傳遞生命之火
歷史上的今天：2月4日
軍事
軍事新聞
王信龍主持常備兵役接訓整備會議
從軍心主張：提升專業 守護空防
憲兵204指揮部 堅守崗位協力治安
飛彈保母南綜所 後勤修護無名英雄
國防部：監控遼寧艦 我軍動態未遭掌握
示範樂隊音樂會 20日起饗宴民眾
感謝家人體諒 守護民眾過好年
勇士身影：陳佳蓉加強專業 為部隊貢獻心力
標準作業程序 確維零失誤、零危安
空軍司令部：官兵登山遇難 全力協助家屬善後
軍武大觀
蔡總統：國防事務革新 精益求精
寰宇韜略
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（下）
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（中）
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（上）
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（下）
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（上）
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（下）
寰宇韜略：美、歐經營亞太區域的安全合作展望
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（上）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（下）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（上）
戰史回顧
埃爾祖魯姆攻勢 鄂圖曼土耳其輕敵 俄軍戰術運用成功
越滅吳之戰—勾踐臥薪嘗膽 生聚教訓復仇雪恥
戰史回顧：底板行動 德國空軍指揮協調混亂 揮霍實力
北角海戰 二戰大西洋終場戰艦重砲對決
奧斯特里茲會戰 拿破崙運用中央突破殲滅敵軍
第三次印巴戰爭 印度掌握戰場優勢 快速攻防致勝
曼吐亞要塞爭奪戰 拿破崙善用內線作戰 機動迅速致勝
科羅內爾海戰 德艦優勢火力 僥倖擊沉英艦
勞伊登會戰 腓特烈機動奇襲 以寡擊眾大敗奧軍
第二次艾拉敏戰役 二戰非洲戰場勝負易主關鍵
軍事專題
淺析戰場失去電磁優勢美軍因應之道
美軍新科技 精進槍枝保養減少士兵負擔
院長的話：保持熱忱 不斷創新 以身作則
三軍總醫院 軍民健康守護神
學術研究成果豐碩 國際級創新能量
醫療品質第一 技術獨步全國
淺論日對美「重返亞太」戰略的軍事奧援
主官的話：專業、創新、卓越 無可取代
軍聞社大事記
軍聞社 榮耀70
青溪
長治後輔主任交接 提升後服能量
馬公後輔中心擴大會報 肯定後成效
臺南後備部拜會青溪新文藝會員 感謝貢獻
水上後輔中心主任履新 發揚青溪精神
信義區後輔助掃街道 維護市容
南投後輔中心主任履新 勉發揚青溪精神
臺南後輔中心主任交接 傳承優良傳統
嘉義後備訪生命線協會 增進心輔能量
陪弱勢兒除舊布新 基隆後備部送暖
大高雄青溪學會揮毫送春聯 年味濃
情與義
軍人之友
各界情繫三軍 溫暖柳營
軍友保險敬軍 慰官兵辛勞
高雄和春影城敬軍 贈千張影券
第四季站長會報 形塑團結大家庭
李棟樑宴請媒體 籲力挺國軍
各界春節敬軍 溫暖柳營官兵
軍人之友社及時關懷 服務官兵
英雄館熱情 賓至如歸
軍友社連線服務 慰問受傷官兵
李棟樑 體現敬軍愛國熱忱
荷松
連江後憲蚤市義賣 助弱勢
緣來就是愛 雲林後憲獻愛心
中市西屯慰榮伯 前輩窩心
新北後憲訪205指揮部壘球隊
後憲忠貞鐵馬隊 送愛凱歌園
嘉義荷松慰訪203指揮部排球隊
彰化後憲關懷弱勢 慨捐生活必需品
北市松山後憲碧山巖淨山健行
馬祖憲兵隊與荷松協會歡聚一堂
岱宇臺中國際馬拉松 前後憲共襄盛舉
武備巡禮
荷蘭國立軍事博物館
日本C-2運輸機
歐洲飛彈集團 軍工發展合作典範
亞利桑那號戰艦紀念館
萊茵金屬公司新銳 美洲獅步兵戰車
MEKO-A200AN巡防艦
H145M軍用多功能直升機
德國212A柴電潛艦
德軍2016訊息演習
法國梭魚級潛艦
全民國防
淺析網路恐怖主義之發展與全民心防的重要
由古典戰略思想「戰備論」談全民國防新義
從交通運輸安全論全民國防
從2015年法國恐攻後之處置 對我全民國防之啟發
居安思危論全民國防 從近期恐怖攻擊事件談起
政府遷臺之後勤體制興革對全民國防啟發
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（下）
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（上）
揭穿中共渲染「平型關大捷」的歷史謊言
以全民國防觀點淺論一戰各國動員政策與影響
國際
國際新聞
川普熱潮 美保守派媒體收視攀高
美微調對俄制裁 確保貿易利益
嘲諷主持欠佳 阿諾反擊要跟川普「換工作」
川普擬拿工作簽證開刀 臉書恐首當其衝
訪日韓 美防長重申今夏如期部署THAAD
歐巴馬禁精神病患擁槍 眾院表決廢除
歐盟高峰會開幕 聚焦移民與川普
北韓疑內部鬥爭 保衛相遭降階免職
傳刑求不手軟 CIA新副局長女性擔綱
脫歐法案首輪表決通過 英發表白皮書
國際瞭望
從俄駐土大使遇刺論敍利亞內戰的隱憂
安倍訪珍珠港 釋美日同盟堅定訊息
「後卡斯楚」時代古巴的政經發展趨勢
淺析近期中共軍事動向對東亞和平的威脅與圖謀
美新總統川普加速日俄和解 殊值關注
淺析2016年亞太經合會之區域戰略意涵
大國之間求平衡 越南外交牟取利益
哥倫比亞內戰停戰協定簽訂的意涵
解禁制裁 伊朗政經情勢發展機會與挑戰
美國亞太「再平衡」戰略盤整與未來展望
全球戰略
軍事論壇
從 2017 國防授權法案檢視新加坡戰略思維
淺論美利堅級兩棲突擊艦發展與運用
淺析南韓部署「薩德」對亞太局勢的軍事意涵
淺析日本新年度國防預算對區域和平的影響
淺析越南於南海勢力的戰略布局
淺析遠距遙攻武器的研發與作戰部署
淺析印度空軍採購戰機策略與運用
淺析美軍榴彈精準導引套件運用與發展
淺析印度水下兵力發展面臨之挑戰
淺析美菲聯合軍演戰略布局與意涵
搜奇
英女性罹癌率 20年後躍增3%
iPad平板市占第一 三星居次
臉書慶13週年 推好友日親密互動
競標案遭抗議 美砲兵戰術數據系統 研發受阻
經費不足 美陸戰航空單位恐停飛
傳2公司合推 iPhone無線充電有望
「德州撲克」較勁 人工智慧大勝
二戰「三軍甜心」琳恩 百歲發片慶生…英人瑞歌星重錄經典 問鼎暢銷榜
美教練機T-X標案 洛馬、波音PK
罕見基因變體 影響身高逾2公分
生活
生活新聞
鬧元宵 全臺燈會起跑
志賀氏桿菌現亞洲 具抗藥性恐成超級細菌
臺北燈節周邊交管看過來
機捷新莊副都心景點篇：新莊體育場老少咸宜 新月橋愈夜愈美麗
機捷新莊副都心美食篇：2夜市吃喝玩樂一應俱全
清明連假離島機票 2.6上午8時起開賣
家樂福販售2臭豆腐 含基改黃豆未標示已下架
搭順風車 動漫電影票銷路佳
小奇雞試燈 民眾擠爆搶拍
機捷林口龜山段景點篇：生態園區、漆彈場 休閒度假好所在
旅遊
四大名湯暖心窩 健康走春
臺南古蹟巡禮 探訪經典建築
臺中綠園道濃濃藝文風 優游慢活
穿梭時空迴廊 跳蚤市場尋寶趣
輕行日月潭 尋幽訪勝感受人文風光
人文山水、田園風土 感受宜蘭慢活趣
花蓮微旅行 體驗在地好風情
蘭嶼 紐時按讚的潛水天堂
聆風聽濤半島遊 人文生態 恆春趣
府城舊冊店 巷弄飄書香
車訊
買車或租車 各取所需
順暢啟動 快樂出遊
重型機車定期保養 發揮性能 省維修費
調整姿勢騎重機更舒適
冬天騎重機 防風、保暖要做好
重機摔車 自保降低傷害
濕滑路面 抓地力防摔車
正確煞車 讓你安全又舒適
外傾騎姿 騎乘更輕鬆
逆操舵與快速升檔 讓你人車一體
3C
手機業者搶客 各出奇招
新相機驚艷現身 捕捉完美瞬間
外型、規格、相機 新手機超級比一比
新手機大對決 互不相讓
不容蘋果獨賺 智慧新機搶市
中高階新手機 各有千秋
一機在手 捕捉美好時光
對抗iPhone7 各家出奇招
智慧新手機 好操作又吸睛
新功能 新外型 新手機大車拚
美食
飯店圍爐 滿足用餐不同需求
企業尾牙宴 犒賞員工慰辛勞
飯店年菜預購開跑 圍爐升級
冬季鍋物暖胃 魚蟹味鮮牛排Q嫩
牛排、烤鴨、鍋品 年終犒賞五臟廟
多款秋蟹料理 饕客大快朵頤
世界美食、菇類料理、現捕秋蟹 及時品嘗
日式料理、泰緬美食、川味佳餚 挑動味蕾
新式月餅口味多 送禮自用兩相宜
美味月餅組合多 秋節送禮情意濃
長青
注重保暖 耐心陪伴 助失智長者安度年節
避免久坐久站 多喝水多走路 有效緩解攝護腺肥大症狀
6原則助銀髮族 克服睡眠障礙
按摩、拍打或梳頭 神清氣爽
預防失智 多吃地中海、秘魯飲食
注意保暖按時服藥 銀髮族安度寒冬
參與規劃出遊行程 銀髮族樂活
定期健檢掌握病況 子女安心
為銀髮族備餐
銀髮族多吃蔬果 強健身體緩老化
教育
教育新聞
教育人員年金改革試算 公式尚未出爐
海外志工服務 改採全年開放受理提案
潘文忠：今年是教育發展關鍵年
前進新南向國家 教部2億補助技專校院 開客製化專班
雜誌調查 企業最愛用成大生
大學甄選3月開跑 2月備戰
教部推動能源教育 3校獲傑出獎
申請大學先做功課 建立口袋名單
全球排名不理想 臺大加強推動
國際化大學排名 清大、臺大上榜
中英快譯
美海軍4月將接收超級航艦福特號
不！川普先生 可匹敵的F-18無法替代F-35
瘋狗人人愛：美新防長人選安定盟邦
推特重申不協助政府與警方監控
Global Hawk Tests U-2 High Rez Camera; Flight Costs Drop─「全球鷹」試掛U-2高解析相機 飛行成本大減
Note7停產 留下懸而未解的問題
俄羅斯威脅 拉近瑞典與北約關係
伊波拉到茲卡：開發中國家 建設需一次到位
二合一平板是下一個大代誌嗎？
美防長卡特稱其改革經得起考驗
快樂學園
新年真美好
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過冬妙方
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跨年
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神奇的雙手
路燈
青春一族
老屋新生 蔡依芸巧手打造書屋
黃瑋傑用母語唱出對土地情感
返鄉與父同行 新港女生賦予鳳梨新生命
擦亮金字招牌 北港傳產「油」出一片天
大提琴家指間溢香甜 古典樂、蛋糕給合 譜出共鳴
漁村開咖啡館 享受另類優閒
內溝生態體驗 探尋「鳥竹」跡
西區單親家庭服務中心開幕
畢業製作風格小雜誌─苦中作樂 留下美好大學回憶
新光行動圖書車 助偏鄉學習
藝文
臺北書展8日登場 中研院共襄盛舉
8女性素人藝術家 臺東展出「畫情畫意」
《冒牌天使》好評加演場 前進臺中
誰家老婆上錯床 挑戰觀眾狂笑神經
音樂會曲目 專注本土創作
灣聲樂團《寫給臺灣的情歌》二月十八日登場
傳統彩繪燈籠大師吳敦厚辭世 享嵩壽94歲
臺中國家歌劇院迎芭蕾舞星Gala 元宵節登場
《111封寄不出去的情書》摯愛之逝 再探人生
《111封寄不出的情書》 從摯愛之逝談人生再探
公益
血庫亮紅燈 籲民眾踴躍挽袖捐輸
裝甲584旅一日志工 關懷腦麻兒
社福機構慷慨贊助 失親兒勇追夢
愛家成果發表 早療兒展現潛力
把握黃金療育期 助慢飛天使成長
捕捉希望 鼓勵癌友勇於追夢邁向新生
青年挽袖服務 人安平安站煥然一新
至善快樂大掃團隊 翻轉貧窮困境
隊友好感情 經濟自立找回自信
邀獨老圍爐 防失智健康菜上桌
運動
國外體育
英超傳奇 藍帕德正式退役
拉文放棄3連霸 高登有望成灌籃王
紅雀砸15.8億綁約馬丁尼茲
重返火箭主場 霍華德扳倒老東家
馬刺擊退76人 波總勝場追平史隆
大谷翔平腳傷退賽 恐動刀
騎士血洗灰狼 一掃1月陰霾
公牛復仇 雷霆吞3連敗
豪小子最快2週後重披戰袍
柯瑞飆11記三分球 勇士痛宰黃蜂
國內體育
潘武雄與獅隊簽3年約
熱身賽19日開打 20日對戰古巴
PGA鳳凰城公開賽 潘政琮暫居76
洋將菲爾普斯發威 金酒大勝富邦
WTA臺灣公開賽 58分鐘速勝 詹家姊妹晉4強
W之星李亞軒 「敗」給小小球員
棒球小小兵體驗營 熱鬧展開
港都盃跨聯盟交流賽 月底登場
非洲一姊網球教學 變身孩子王
最瘋狂高球賽開打 潘政琮力爭世界百大
路跑
路跑小學堂－深蹲好嗎？ 骨科醫師：姿勢錯了很傷
近期賽事－福爾摩沙風華錄~番薯囝ㄟ故鄉
嘉義雙潭馬拉松 逾7000人參賽
日月潭環湖路跑 羅世杰國內全馬第1
東大彩色路跑 奧運國手、藝人共襄盛舉
嘉義雙潭馬拉松 國軍熱情參與
高雄MIZUNO國際馬拉松 百業力挺
日月潭環湖路跑 逾7千好手挑戰
WOMEN RUN TPE 今起受理報名
2017金門馬拉松／今展開半馬、全馬賽事
影劇
柏林影展行前記者會 侯導到場加油
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拿40萬獎金 洪都拉斯掌嘴怕是夢
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王力宏偕妻 陪孤兒院童過年
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大陸
大陸動態
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過年燃放爆竹 北京PM2.5近5年最高
史上最熱旅遊潮 排半天只玩3小時
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溫州又樓塌 網民轟政府失職
共軍動態
共軍動態 陸航直升機訓練墜毀 2飛官身亡
泉州直升機墜毀 武直10可能性大
共軍瀋陽基地建置新雷達 監控北韓
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中共3軍艦穿越津輕海峽 日關注動向
共軍動態 美媒：共軍網駭總部藏身北京兩飯店
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共軍動態 陸擬加速太空科技發展 2020探測火星
軍改啟動？ 17省戎裝常委退出
兩岸論壇
中共「建政」67週年談話 李克強的「要」與「為什麼要」
揭穿習近平「弘揚偉大長征精神 走好今天的長征路」野心
從共軍女飛行員意外事件看中共飛行員訓練
強化國防能量 對抗中共文攻武嚇
以三分軍事七分政治戰略 反制中共的文攻武嚇
「臺灣黎巴嫩化」 中共癡人說夢
從2016年北戴河會議看中共未來政治布局
中共發布〈黨內政治生活的若干準則〉背後原因
中共海軍發展航艦戰力的現況與困境
大陸社會工作政策動向與實踐困境
論壇
柳營點滴：士林憲兵隊創意尾牙 歡笑滿營
社論：英脫歐前景難料 全球局勢添變數
我見我思：恪遵紀律維護軍譽 防杜危安確保戰力
洞悉中共統戰 鞏固全民心防
拒絕毒品戕害 建立無毒環境
妥善理財規劃 慎防誘惑詐騙
社論：英國硬脫歐 震盪經貿板塊牽動世局
遏止酒駕惡習 根絕車禍傷亡
柳營點滴：柳營傳愛 投入公益與民同在
我見我思：國軍持恆精進戰訓 厚植整體防衛能量
地方
大臺北
新莊農會100週年 邀百歲人瑞同慶
巧妙點燈 435特區變光之小鎮
北市燃氣熱水器補助已額滿
新鮮在地農產 樹林農夫市集開張
元宵節玩北管 體驗傳統戲曲
年後減脂 北市3步道消耗卡路里
女騎士酒後闖紅燈遭撞 1死1傷
北市後備部捐血送愛心
發展童軍教育 新北賢孝體驗營區啟用
無尾熊寶寶快出育兒袋 萌度破表
桃竹苗
苗栗就業中心成功助創業
大湖「祈天神打新丁」 快來鬧元宵
竹南后厝龍鳳宮公益活動點燈
邱鏡淳表揚新豐鄉績優農民
鄭文燦贈市民福袋 賀新春
竹市9日辦「捐發票抽福袋」
零撲殺 竹市5配套保護毛小孩
桃警芬芳錄／南竹所警員助迷途翁返家
新竹元宵小提燈 融入五色鳥元素
苗縣新年盼加速交通建設
中彰投雲
埔里鎮新春團拜 場面熱鬧溫馨
國資圖廣邀民眾尋寶趣
推廣有機肥 臺中補助農民購買
鹿港鬧元宵踩街活動 精采可期
中國醫大教授獲邀瑞士演講針灸醫學
中市表揚績優工會 肯定貢獻
中臺灣元宵燈會明起展開15天
臺中路平專案 大里、太平區納作業
林輝堂油畫創作展 彰化登場
大葉學生教小學五感體驗
基宜花東
七堵焰火嘉年華 11日登場
金門聯合候補櫃檯春節收假疏運 圓滿達成任務
宜蘭家庭教育志工招募展開
挑戰史前生活 即起接受報名
家事清潔 助弱勢媽媽撐起一個家
羅東林管處 6日開放縣民撿漂流木
花蓮電動機車補助加碼
金門毛孩零撲殺政策上路
蘭陽博物館 巨大鯷鯨骨現身
花蓮家扶明義賣 匯聚幸福金
嘉南高屏澎
澎管處：推生態旅遊回饋地方
日本美術之最換展 一休和尚亮相
臺南震災紀實發表 記錄致救援謝意
珍惜毛孩 南市今起零撲殺
法藝術家水光塗鴉 讓漢字發光
大港花火秀 今晚點亮高雄
高雄監理所役男熱情捐血傳愛
金雞報喜好運到小提燈8日起發放
澎湖首長盃籃球賽今開打
屏東歌仔戲團欠稅 戲服7日拍賣
副刊
賣春聯
春天的祝禱
石磨年糕飄年味
雞有五德
今昔過年大不同
與雪同遊
貼春聯討喜
春節話年糕
炮竹聲聲催人想
孩童的歡樂春節
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即時新聞
莒光園地
2017/02/04
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吾愛吾家季刊：每季發行乙次，一年共四期
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莒光園地104年10月29日（十月份第五週）播出影片「菁英部隊魔鬼營-美國陸軍特種潛水部隊」，因涉及版權問題，故不提供線上收視及下載，敬請見諒。
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