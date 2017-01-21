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要聞
電業法大翻修 鼓勵綠電啟動能源轉型
「役男家屬」定義放寬 照顧役男家庭
開發新能源 確保永續發展
美保守主義興 我關注全球貿易應處
歷史上的今天：1月22日
立委看法：妥慎因應 做好「防震演練」
年金改革國是會議今登場 各政黨團體代表參與 結論做修法依據
學者觀點：考驗決策 開拓新契機
春節備貨需求 工業生產指數可望連5紅
漁業三法 提升外籍船員位階
軍事
軍事新聞
杜絕貪念提高警覺 防範詐騙
勤訓精練強化抗壓 官兵全力以赴
從軍心主張：巡弋海疆 維護主權
國防部：未要求官兵背誦部長賀詞
陸軍實施心輔暨服務工作宣教
克服困境聚向心 蘭陽軍艦衛海疆
寒冬中一股暖流 官兵備感溫馨
從軍「心」主張：大漢英豪 有我無敵
軍友社春節探慰五指山駐軍
歷史現場：一江山 王生明壯烈殉國軍魂典範
軍武大觀
蔡總統：國防事務革新 精益求精
寰宇韜略
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（下）
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（上）
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（下）
寰宇韜略：美、歐經營亞太區域的安全合作展望
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（上）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（下）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（上）
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（下）
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（中）
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（上）
戰史回顧
埃爾祖魯姆攻勢 鄂圖曼土耳其輕敵 俄軍戰術運用成功
越滅吳之戰—勾踐臥薪嘗膽 生聚教訓復仇雪恥
戰史回顧：底板行動 德國空軍指揮協調混亂 揮霍實力
北角海戰 二戰大西洋終場戰艦重砲對決
奧斯特里茲會戰 拿破崙運用中央突破殲滅敵軍
第三次印巴戰爭 印度掌握戰場優勢 快速攻防致勝
曼吐亞要塞爭奪戰 拿破崙善用內線作戰 機動迅速致勝
科羅內爾海戰 德艦優勢火力 僥倖擊沉英艦
勞伊登會戰 腓特烈機動奇襲 以寡擊眾大敗奧軍
第二次艾拉敏戰役 二戰非洲戰場勝負易主關鍵
軍事專題
淺析戰場失去電磁優勢美軍因應之道
美軍新科技 精進槍枝保養減少士兵負擔
院長的話：保持熱忱 不斷創新 以身作則
三軍總醫院 軍民健康守護神
學術研究成果豐碩 國際級創新能量
醫療品質第一 技術獨步全國
淺論日對美「重返亞太」戰略的軍事奧援
主官的話：專業、創新、卓越 無可取代
軍聞社大事記
軍聞社 榮耀70
青溪
吉安後輔中心頒獎助學金
北竿後輔協助災防 連江後備肯定付出
臺南後備部拜訪議長 感謝支持
後輔助推全民國防 澎湖後備部嘉勉
福興後輔中心主任交接 百尺竿頭
新竹後備部訪視芎林輔導中心
屏東後備部送暖獨居榮民
臺南委顧團長交接 傳承青溪精神
澎湖後備部淨灘 維護生態
北市後備委顧團慰訪斗煥坪新兵
情與義
軍人之友
各界春節敬軍 溫暖柳營官兵
軍人之友社及時關懷 服務官兵
英雄館熱情 賓至如歸
軍友社連線服務 慰問受傷官兵
李棟樑 體現敬軍愛國熱忱
彰縣站膺優良公益慈善團體
關懷官兵及眷屬 軍友社節前送暖
新竹站拜會 深耕地方資源
各界響應軍友社敬軍 溫暖柳營
北市、桃園站長新職介紹 賡續照顧官兵徵屬
荷松
連江後憲蚤市義賣 助弱勢
緣來就是愛 雲林後憲獻愛心
中市西屯慰榮伯 前輩窩心
新北後憲訪205指揮部壘球隊
後憲忠貞鐵馬隊 送愛凱歌園
嘉義荷松慰訪203指揮部排球隊
彰化後憲關懷弱勢 慨捐生活必需品
北市松山後憲碧山巖淨山健行
馬祖憲兵隊與荷松協會歡聚一堂
岱宇臺中國際馬拉松 前後憲共襄盛舉
武備巡禮
日本C-2運輸機
歐洲飛彈集團 軍工發展合作典範
亞利桑那號戰艦紀念館
萊茵金屬公司新銳 美洲獅步兵戰車
MEKO-A200AN巡防艦
H145M軍用多功能直升機
德國212A柴電潛艦
德軍2016訊息演習
法國梭魚級潛艦
密蘇里號戰艦紀念館
全民國防
由古典戰略思想「戰備論」談全民國防新義
從交通運輸安全論全民國防
從2015年法國恐攻後之處置 對我全民國防之啟發
居安思危論全民國防 從近期恐怖攻擊事件談起
政府遷臺之後勤體制興革對全民國防啟發
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（下）
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（上）
揭穿中共渲染「平型關大捷」的歷史謊言
以全民國防觀點淺論一戰各國動員政策與影響
以全民防衛視角析論英倫空戰成敗關鍵
國際
國際新聞
不是我的總統 美示威遊行不斷
川普演說口號多 美國團結路途遙
美「第一夫人」蘋果派大賣
上任首日 川普砍歐記健保、TPP、能源政策
川普上任 各國領袖送祝賀
川普就職 宣示重建美軍戰力 全殲IS
川普時代 第一家庭跳「My Way」
白宮新舊主人相見歡
因應北韓威脅 美日韓聯合軍演
承接足球手提箱 掌握核武密碼
國際瞭望
「後卡斯楚」時代古巴的政經發展趨勢
淺析近期中共軍事動向對東亞和平的威脅與圖謀
美新總統川普加速日俄和解 殊值關注
淺析2016年亞太經合會之區域戰略意涵
大國之間求平衡 越南外交牟取利益
哥倫比亞內戰停戰協定簽訂的意涵
解禁制裁 伊朗政經情勢發展機會與挑戰
美國亞太「再平衡」戰略盤整與未來展望
「中」俄「海上聯合-2016」軍演之意涵
歐巴馬訪問寮國之戰略意涵
全球戰略
軍事論壇
淺論美利堅級兩棲突擊艦發展與運用
淺析南韓部署「薩德」對亞太局勢的軍事意涵
淺析日本新年度國防預算對區域和平的影響
淺析越南於南海勢力的戰略布局
淺析遠距遙攻武器的研發與作戰部署
淺析印度空軍採購戰機策略與運用
淺析美軍榴彈精準導引套件運用與發展
淺析印度水下兵力發展面臨之挑戰
淺析美菲聯合軍演戰略布局與意涵
淺析印度購法製戰機的戰略意涵
搜奇
紐約反普 「星」光熠熠 市長帶頭嗆
就職當天最十萬火急的任務…黃金6小時 白宮變身川普風
前後百場遊行 壁壘分明…90萬人湧華府 2.8萬維安部隊戒備
2「嬌點」驚豔 讚不絕
翻轉全球 川普時代來臨
反擊外界 就職後繼續「推」
「感受民主震撼」 反普蓄勢待發
伊凡卡 史上最具影響力第一千金
納粹集中營挖出類似「安妮日記」項墜
母語深植記憶 重新學習力強
生活
生活新聞
花東車票實名制 10分鐘售罄
長照服務春節照常 先預約
年節零食熱量 巧克力酥片奪冠
年節花卉穿金戴紅 臺北110小時不打烊
冷氣團來襲 全臺16測站刷新低溫紀錄
麗寶樂園 圓「天空之夢」
電競周邊商品殺很大
臺北國際電玩展 異國遊戲 玩家搶先體驗
健保署APP再升級 補辦更方便
Note 7自燃頻傳 三星23日公布調查結果
旅遊
臺南古蹟巡禮 探訪經典建築
臺中綠園道濃濃藝文風 優游慢活
穿梭時空迴廊 跳蚤市場尋寶趣
輕行日月潭 尋幽訪勝感受人文風光
人文山水、田園風土 感受宜蘭慢活趣
花蓮微旅行 體驗在地好風情
蘭嶼 紐時按讚的潛水天堂
聆風聽濤半島遊 人文生態 恆春趣
府城舊冊店 巷弄飄書香
擁抱自然野趣多 作伙快樂露營去
車訊
順暢啟動 快樂出遊
重型機車定期保養 發揮性能 省維修費
調整姿勢騎重機更舒適
冬天騎重機 防風、保暖要做好
重機摔車 自保降低傷害
濕滑路面 抓地力防摔車
正確煞車 讓你安全又舒適
外傾騎姿 騎乘更輕鬆
逆操舵與快速升檔 讓你人車一體
重機安全帽 挑全罩認標章
3C
手機業者搶客 各出奇招
新相機驚艷現身 捕捉完美瞬間
外型、規格、相機 新手機超級比一比
新手機大對決 互不相讓
不容蘋果獨賺 智慧新機搶市
中高階新手機 各有千秋
一機在手 捕捉美好時光
對抗iPhone7 各家出奇招
智慧新手機 好操作又吸睛
新功能 新外型 新手機大車拚
美食
飯店圍爐 滿足用餐不同需求
企業尾牙宴 犒賞員工慰辛勞
飯店年菜預購開跑 圍爐升級
冬季鍋物暖胃 魚蟹味鮮牛排Q嫩
牛排、烤鴨、鍋品 年終犒賞五臟廟
多款秋蟹料理 饕客大快朵頤
世界美食、菇類料理、現捕秋蟹 及時品嘗
日式料理、泰緬美食、川味佳餚 挑動味蕾
新式月餅口味多 送禮自用兩相宜
美味月餅組合多 秋節送禮情意濃
長青
注重保暖 耐心陪伴 助失智長者安度年節
避免久坐久站 多喝水多走路 有效緩解攝護腺肥大症狀
6原則助銀髮族 克服睡眠障礙
按摩、拍打或梳頭 神清氣爽
預防失智 多吃地中海、秘魯飲食
注意保暖按時服藥 銀髮族安度寒冬
參與規劃出遊行程 銀髮族樂活
定期健檢掌握病況 子女安心
為銀髮族備餐
銀髮族多吃蔬果 強健身體緩老化
教育
教育新聞
學測落幕 今年著重思考、邏輯推理 考生按讚
讀書考試有一套 10堂課教戰守則
補教：生物成自然科決勝關鍵
英文閱讀測驗偏難 著重文義理解
補教：難易平均 文義判讀很重要
自然難易適中 生物比去年難一點
通關訣竅 注意倍率變化、慎選校系
國文考題生活化 理解部分較多
補教解題／數學難易兩極 理解能力差較吃虧
社會考題靈活 中間偏易具鑑別度
中英快譯
不！川普先生 可匹敵的F-18無法替代F-35
瘋狗人人愛：美新防長人選安定盟邦
推特重申不協助政府與警方監控
Global Hawk Tests U-2 High Rez Camera; Flight Costs Drop─「全球鷹」試掛U-2高解析相機 飛行成本大減
Note7停產 留下懸而未解的問題
俄羅斯威脅 拉近瑞典與北約關係
伊波拉到茲卡：開發中國家 建設需一次到位
二合一平板是下一個大代誌嗎？
美防長卡特稱其改革經得起考驗
F-35任務數據共享 面臨政策窒礙
快樂學園
新年真美好
和缺點作戰
過冬妙方
山水之間
跨年
遠處傳來了
移動的世界
我愛米食
神奇的雙手
路燈
青春一族
老屋新生 蔡依芸巧手打造書屋
黃瑋傑用母語唱出對土地情感
返鄉與父同行 新港女生賦予鳳梨新生命
擦亮金字招牌 北港傳產「油」出一片天
大提琴家指間溢香甜 古典樂、蛋糕給合 譜出共鳴
漁村開咖啡館 享受另類優閒
內溝生態體驗 探尋「鳥竹」跡
西區單親家庭服務中心開幕
畢業製作風格小雜誌─苦中作樂 留下美好大學回憶
新光行動圖書車 助偏鄉學習
藝文
陳羅克《太極》氣韻生動
丁水泉西畫展 捕捉臺灣之美
東方凡爾賽祕境體驗 親子心靈饗宴
印象海洋 窺探海底瑰麗秘境
除了新奇 看見更多海洋保育的用心
武松打虎歌舞劇 仁武高中22日演出
紙風車劇團猴年最後一檔「武松打虎」22日高雄登場
合擊音樂會 演繹中亞風
春節逛故宮 親子尋寶古地圖
3屆金馬獎得主 周藍萍作品傳唱不輟
公益
無家者尾牙音樂會 感動人心
吾家攝影展 窺見時代起落興衰
勵馨女兒回娘家 圍爐慶團圓
友善特派員 全力營造溫暖循環
友善餐廳旅館 打造有愛無礙環境
捐書募款 弱勢童永續閱讀
定格人生 籲年輕人關懷社會
寒士尾牙送暖 揪團認桌義起來
35鄉鎮服務開跑 照顧偏鄉童
愛樂種子 以音樂翻轉孩子生命
運動
國外體育
PGA生涯開創者挑戰賽 潘政琮首晉級
火力全開痛宰鵜鶘 籃網中止11連敗
環澳賽第5站 馮俊凱儲備能量輕鬆騎
小威挺進16強 納豆、羅尼奇苦戰過關
沃克狂轟32分 黃蜂成功屠龍
柯文頓致勝3分彈 76人1分險勝拓荒者
火箭大當機 勇士開殺戒輕鬆闖關
西班牙國王盃 作客皇家社會 巴薩12碼破魔咒
馬刺短兵缺將 照踢金塊
明星賽先發出爐 得分王韋少竟落榜
國內體育
中華隊經典賽首輪門票預購秒殺
富邦盃少棒賽 紅葉、龜山、力行、中平 今4強大車拚
大專棒球聯賽 國體完封遠東科大 奪第5名
28人參賽名單 週一出爐
三分球大賽于煥亞掄元 柴瑋勇奪灌籃王
環澳賽第4站 馮俊凱狀態欠佳 辛苦完賽
彭政閔6年3600萬 續約中信兄弟
建仔球衣、球鞋募百萬 助弱勢
富邦盃少棒賽 豐田胡品葳首局開轟 奪3連勝
備戰新球季 陳偉殷目標開幕戰先發
路跑
高雄MIZUNO國際馬拉松 百業力挺
日月潭環湖路跑 逾7千好手挑戰
WOMEN RUN TPE 今起受理報名
2017金門馬拉松／今展開半馬、全馬賽事
休閒路跑組打頭陣 金門馬拉松開跑
職棒史上首場路跑 驚喜互動多
陽明山超級馬拉松／無畏寒風 跑者展現驚人毅力
四重溪浴衣路跑 美食美景多重享受
陽明山超級馬拉松 14日開跑
新北鐵道馬拉松 接力賽路線公布
影劇
信迎春出巡 特製1000包紅包大方送
朴寶劍歡喜會粉絲 不透露遊臺景點
蘇宗怡為宅男赴日韓取經 討拍功力深
林柏妤觀光區跳國標舞 大批人圍觀
魏德聖拍新片 買花上黑名單
朴寶劍亞洲巡迴粉絲見面會來臺 抽空品嚐臺灣小吃
馬丁史柯西斯超愛小籠包 「可以餐餐都吃」
紅白較靚 阿Ken女裝PK安心亞
郭靜10秒落淚 自詡實力派演員
鄭秀文籲大家把正能量傳遞給華仔
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福建軍機墜民宅 網警微博要求刪文
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上海貓熊母子離世 延遲公布惹議
鄭州高新50清潔工 30餘人是土豪
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佛山2公車驚爆 犯嫌對社會不滿
停霾預警 網民痛批不如統一數據
共軍動態
泉州直升機墜毀 武直10可能性大
共軍瀋陽基地建置新雷達 監控北韓
傳習近平欽點 沈金龍接任海軍司令
東風41旅將部署東北 壓縮美預警時間
中共3軍艦穿越津輕海峽 日關注動向
共軍動態 美媒：共軍網駭總部藏身北京兩飯店
共軍動態 中共新型護衛艦 寧德艦成軍
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軍改啟動？ 17省戎裝常委退出
遼寧艦首度駛出第一島鏈 日密切監控
兩岸論壇
中共「建政」67週年談話 李克強的「要」與「為什麼要」
揭穿習近平「弘揚偉大長征精神 走好今天的長征路」野心
從共軍女飛行員意外事件看中共飛行員訓練
強化國防能量 對抗中共文攻武嚇
以三分軍事七分政治戰略 反制中共的文攻武嚇
「臺灣黎巴嫩化」 中共癡人說夢
從2016年北戴河會議看中共未來政治布局
中共發布〈黨內政治生活的若干準則〉背後原因
中共海軍發展航艦戰力的現況與困境
大陸社會工作政策動向與實踐困境
論壇
主動體貼關懷 輔導掌握周密
我見我思：審慎理財預防詐騙 共維國軍優質形象
社論：政府嚴格把關杜絕黑心 全民食安過好年
柳營點滴：軍愛民 資電部用行動溫暖社會
重視酒精殘值 杜絕酒駕情事
加強防疫措施 慎防流感疫情
柳營點滴：元旦升旗 展現官校生自信與驕傲
妥善財務管理 慎防詐騙手段
我見我思：戰鬥藝文鼓舞士氣 輝耀國軍軟實力
戮力戰訓本務 建構可恃戰力
地方
大臺北
模擬聯合國會議開幕 160人參與
公車禮貌心 北市表揚153駕駛
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愛心如潮 擠滿新北實物銀行
三重寶島鮮魚登場 上千人搶購
華江雁鴨公園禁放鞭炮及烤肉
應景花卉 新店、板橋花市任君買
市場設借書攤 婆媽輕鬆做年菜
北市防搶、防詐騙 揮毫贈春聯
新北市圖板橋站推「春節漂書專車」
桃竹苗
桃園市政府慰問陸軍269旅
國家清潔週 桃園誓師宣導
大溪木博館「傳藝‧憶傳」開展
急凍 竹縣籲農友為作物防寒
竹南分局設春節服勤休補站
桃警芬芳錄／女童寒風中瑟縮 巡警找到粗心父
苗縣生命線協會 表揚績優志工
桃園家扶50歲 表揚績優志工
桃警芬芳錄／阿嬤搭小黃忘歸途 員警找到她家人
竹市低收戶補助款23日撥付
中彰投雲
臺中表揚農民大學堂講師貢獻
天津商圈挺農 捐發票換高麗菜
「危觀風景」開展 探討原民空間議題
「集史有你」 集集老照片分享故事
寒冬送暖 南投後備部關懷仁愛之家
拍瀑拉文化基地開館 深化在地特色
賀春節 彰化慰問老人養護中心
暖心歲末 臺中企業團體助弱
關懷家扶慢飛天使 溫馨祝福
陸軍10軍團慰訪榮民前輩 賀新年
基宜花東
瑞穗生態館「黑熊豹喜」 繪贈春聯
花蓮抽驗年節食品 2件違規
臺東紅藜季 打造文化地景
春節連假將至 提防流感
「鳳舞奇萊」萬盞齊亮 太平洋燈會開跑
吳如明講授民宿行銷
林右昌走訪市場 向民眾賀節
藝術家彩繪助學 「感動雞」特展開幕
花防部春節聯歡晚會 氣氛歡樂
金廈焰火同慶 年初一跨海施放
嘉南高屏澎
屏東熱帶農博會 民眾走春好去處
壽山動物園提升環境 服務更貼心
繽紛澎湖健行 民眾賞花趣
愛心關懷尾牙宴 街友備感溫馨
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石猴藝術創作賽 吳潔蓉獲首獎
澎管處贈紅包袋 向鄉親拜早年
臺南後備部幸福一日捐助弱勢
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大同福樂學堂 學童向長輩拜年
副刊
臺灣最美的海岸線
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明池一日遊
冷香飛上詩句
手作臘味憶往
認識高行健先生
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即時新聞
莒光園地
2017/01/22
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