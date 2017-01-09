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要聞
出口連3月成長 創4年最大增幅
「年改」21日開國是會議 盼理性探討
蔡總統：臺宏邦誼永固 合作緊密堅實
歷史上的今天：1月10日
電業法今二讀 爭議條文待協商
物價上揚 一例一休非主因
元首闢外交藍海 溫暖僑心
蔡總統：簽署臺美自貿協定 推升雙邊關係
浩鼎案 翁啟惠涉貪起訴 府：尊重司法
嚴酷試煉克難週 蛙兵精神不死
軍事
軍事新聞
海軍音樂會明晚饗樂迷
國防部：評論引述應署名及述明來源 避免以訛傳訛
革除繁雜程序 形式要求 營造務實高效風氣
湯家坤主持基隆後備軍人晉任
鄭德美主持創新研發中心剪綵 勉厚植能量
教學相長激盪創意 提升國防產業發展
綠建築環保節能 增進工作效率
通過專業課程測考 天堂路在眼前
沈一鳴視導竹苗高山站台
國防部：握拳立正姿勢 彰顯軍人雄壯英挺氣質
軍武大觀
蔡總統：國防事務革新 精益求精
寰宇韜略
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（上）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（下）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（上）
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（下）
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（中）
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（上）
朝鮮半島與東北亞地區的軍力平衡（下）
朝鮮半島與東北亞地區的軍力平衡（中）
朝鮮半島與東北亞地區的軍力平衡（上）
以色列後方司令部的任務、挑戰與未來展望（下）
戰史回顧
戰史回顧：底板行動 德國空軍指揮協調混亂 揮霍實力
北角海戰 二戰大西洋終場戰艦重砲對決
奧斯特里茲會戰 拿破崙運用中央突破殲滅敵軍
第三次印巴戰爭 印度掌握戰場優勢 快速攻防致勝
曼吐亞要塞爭奪戰 拿破崙善用內線作戰 機動迅速致勝
科羅內爾海戰 德艦優勢火力 僥倖擊沉英艦
勞伊登會戰 腓特烈機動奇襲 以寡擊眾大敗奧軍
第二次艾拉敏戰役 二戰非洲戰場勝負易主關鍵
格瑞那達戰役 美軍驅逐古巴部隊 優勢火力補情報不足
歐威爾斯特會戰 法軍以寡擊眾 指揮官帶頭衝鋒
軍事專題
淺析戰場失去電磁優勢美軍因應之道
美軍新科技 精進槍枝保養減少士兵負擔
院長的話：保持熱忱 不斷創新 以身作則
三軍總醫院 軍民健康守護神
學術研究成果豐碩 國際級創新能量
醫療品質第一 技術獨步全國
淺論日對美「重返亞太」戰略的軍事奧援
主官的話：專業、創新、卓越 無可取代
軍聞社大事記
軍聞社 榮耀70
青溪
陳姿妃支持青溪藝文 嘉義後備部感謝
新園後輔模擬射擊 體驗科技訓練
臺中後備部文教基金會頒獎學金助學
臺南委顧團長交接 傳揚後備精神
林秋祿助推藝文 彰化後備部肯定付出
雲林後備部公益踩街 愛民助民
松山後輔中心清掃環境 共維家園
臺南後備部頒獎學金 鼓勵認真向學
後訓中心愛民打掃 凝聚軍民情誼
關懷遺眷 澎湖後備部慰訪送暖
情與義
軍人之友
北市、桃園站長新職介紹 賡續照顧官兵徵屬
官兵徵屬急困 軍友站伸援手
臺中萬代福影城 贈敬軍電影票
臺中「鐿鈦科技」向特戰官兵致敬
李棟樑拜會國軍高階幹部 強調做官兵後盾
軍友社勞資會議：深化客服精緻度 追求膳宿高品質
彰化縣長、臺中議員探視子弟兵
歡送役男入伍 各軍友站落實有感服務
官兵徵屬急困 軍友站伸援手
各界社團敬軍慰問 李棟樑授旗
荷松
彰化後憲關懷弱勢 慨捐生活必需品
北市松山後憲碧山巖淨山健行
馬祖憲兵隊與荷松協會歡聚一堂
岱宇臺中國際馬拉松 前後憲共襄盛舉
苗栗三義、中市西屯捐熱血憲愛
後憲之愛有你真好 唐寶寶戶外展歡顏
澎湖荷松協會自強大會 士氣昂
臺中西屯 熱血「憲」愛心
屏東後憲助弱勢兒課輔搬遷
北市後憲關懷老憨兒 慈善義賣會
武備巡禮
日本C-2運輸機
歐洲飛彈集團 軍工發展合作典範
亞利桑那號戰艦紀念館
萊茵金屬公司新銳 美洲獅步兵戰車
MEKO-A200AN巡防艦
H145M軍用多功能直升機
德國212A柴電潛艦
德軍2016訊息演習
法國梭魚級潛艦
密蘇里號戰艦紀念館
全民國防
從交通運輸安全論全民國防
從2015年法國恐攻後之處置 對我全民國防之啟發
居安思危論全民國防 從近期恐怖攻擊事件談起
政府遷臺之後勤體制興革對全民國防啟發
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（下）
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（上）
揭穿中共渲染「平型關大捷」的歷史謊言
以全民國防觀點淺論一戰各國動員政策與影響
以全民防衛視角析論英倫空戰成敗關鍵
美企業號軍艦戰功顯赫 傳奇精神永續
國際
國際新聞
歐巴馬籲川普 別把總統當家族企業經營
埃及安檢站炸彈攻擊 9死10傷
伊朗前總統拉夫桑雅尼病逝 享壽82歲
爭執10年 東帝汶和澳洲廢海上邊界條約
美英挪「北方三角」再現 鞏固北大西洋
以色列卡車恐攻 美強烈譴責
美海軍迎合川普大艦隊 專家憂錢哪來
巴基斯坦首次試射能攜帶核彈頭潛射飛彈
以色列衛星影像 俄在敘利亞部署短程彈道飛彈
俄駭大選 川普擬採行動
國際瞭望
美新總統川普加速日俄和解 殊值關注
淺析2016年亞太經合會之區域戰略意涵
大國之間求平衡 越南外交牟取利益
哥倫比亞內戰停戰協定簽訂的意涵
解禁制裁 伊朗政經情勢發展機會與挑戰
美國亞太「再平衡」戰略盤整與未來展望
「中」俄「海上聯合-2016」軍演之意涵
歐巴馬訪問寮國之戰略意涵
簡析中共與日本於非洲的權力競逐
泰國公投新憲 民主倒退影響區域安全
全球戰略
軍事論壇
淺析南韓部署「薩德」對亞太局勢的軍事意涵
淺析日本新年度國防預算對區域和平的影響
淺析越南於南海勢力的戰略布局
淺析遠距遙攻武器的研發與作戰部署
淺析印度空軍採購戰機策略與運用
淺析美軍榴彈精準導引套件運用與發展
淺析印度水下兵力發展面臨之挑戰
淺析美菲聯合軍演戰略布局與意涵
淺析印度購法製戰機的戰略意涵
淺析波音EA-18G電戰機發展現況
搜奇
海軍：添置船艦 工作服換新裝
陸戰隊：招募改口號 徵專才精英
空軍：發展新武器 強化各戰區戰力
陸軍：增加兵員 試辦「工作自選」
美軍新展望 調升薪資 告別肥胖
賭城CES 競秀前衛科技
蜜雪兒籲年輕人勇於追尋美國夢
泰國暴雨 旅遊旺季泡湯
美空軍募網路高手 專責武器軟體研發
美軍步4師裝3旅抵德 大西洋決心行動軍演蓄勢待發
生活
生活新聞
諾羅、輪狀病毒發威 民眾慎防
華航A350獲雙項設計大獎
除舊布新 各大通路祭好康
春節寄外島勞軍包裹8折優惠
臺中英雄館 休閒度假好選擇
新春彩妝 大紅唇色添喜氣
機捷貼心設計 增行李、嬰兒車空間
護理之家抽查 逾半不合格
春節專案 禮品大宗採購超優惠
大兵假期線上旅展 下殺39折
旅遊
臺南古蹟巡禮 探訪經典建築
臺中綠園道濃濃藝文風 優游慢活
穿梭時空迴廊 跳蚤市場尋寶趣
輕行日月潭 尋幽訪勝感受人文風光
人文山水、田園風土 感受宜蘭慢活趣
花蓮微旅行 體驗在地好風情
蘭嶼 紐時按讚的潛水天堂
聆風聽濤半島遊 人文生態 恆春趣
府城舊冊店 巷弄飄書香
擁抱自然野趣多 作伙快樂露營去
車訊
重型機車定期保養 發揮性能 省維修費
調整姿勢騎重機更舒適
冬天騎重機 防風、保暖要做好
重機摔車 自保降低傷害
濕滑路面 抓地力防摔車
正確煞車 讓你安全又舒適
外傾騎姿 騎乘更輕鬆
逆操舵與快速升檔 讓你人車一體
重機安全帽 挑全罩認標章
重機新手上路 安全第一
3C
新相機驚艷現身 捕捉完美瞬間
外型、規格、相機 新手機超級比一比
新手機大對決 互不相讓
不容蘋果獨賺 智慧新機搶市
中高階新手機 各有千秋
一機在手 捕捉美好時光
對抗iPhone7 各家出奇招
智慧新手機 好操作又吸睛
新功能 新外型 新手機大車拚
功能驚艷 新手機搶市
美食
企業尾牙宴 犒賞員工慰辛勞
飯店年菜預購開跑 圍爐升級
冬季鍋物暖胃 魚蟹味鮮牛排Q嫩
牛排、烤鴨、鍋品 年終犒賞五臟廟
多款秋蟹料理 饕客大快朵頤
世界美食、菇類料理、現捕秋蟹 及時品嘗
日式料理、泰緬美食、川味佳餚 挑動味蕾
新式月餅口味多 送禮自用兩相宜
美味月餅組合多 秋節送禮情意濃
秋蟹、創意麵、異國美味 吸客嘗鮮
長青
避免久坐久站 多喝水多走路 有效緩解攝護腺肥大症狀
6原則助銀髮族 克服睡眠障礙
按摩、拍打或梳頭 神清氣爽
預防失智 多吃地中海、秘魯飲食
注意保暖按時服藥 銀髮族安度寒冬
參與規劃出遊行程 銀髮族樂活
定期健檢掌握病況 子女安心
為銀髮族備餐
銀髮族多吃蔬果 強健身體緩老化
銀髮族滑手機 留意姿勢護眼力
教育
教育新聞
學測漲報名費 教部不挺
大學術科考試 公布試場分配表
學測20日登場 試務人員入闈
輔導公私立幼兒園 理論化為實務
學測試場公布 臺中5高中更名考生須注意
大學考招新方案 臺大、清大互槓
校園外訂餐契約 改採四章一Q
15校推免試 不採計會考成績
林曼麗2度出任國藝會董事長
把教科書變美第二季募資開跑
中英快譯
不！川普先生 可匹敵的F-18無法替代F-35
瘋狗人人愛：美新防長人選安定盟邦
推特重申不協助政府與警方監控
Global Hawk Tests U-2 High Rez Camera; Flight Costs Drop─「全球鷹」試掛U-2高解析相機 飛行成本大減
Note7停產 留下懸而未解的問題
俄羅斯威脅 拉近瑞典與北約關係
伊波拉到茲卡：開發中國家 建設需一次到位
二合一平板是下一個大代誌嗎？
美防長卡特稱其改革經得起考驗
F-35任務數據共享 面臨政策窒礙
快樂學園
過冬妙方
山水之間
跨年
遠處傳來了
移動的世界
我愛米食
神奇的雙手
路燈
秋陽照耀四方
虛擬遊戲人生
青春一族
老屋新生 蔡依芸巧手打造書屋
黃瑋傑用母語唱出對土地情感
返鄉與父同行 新港女生賦予鳳梨新生命
擦亮金字招牌 北港傳產「油」出一片天
大提琴家指間溢香甜 古典樂、蛋糕給合 譜出共鳴
漁村開咖啡館 享受另類優閒
內溝生態體驗 探尋「鳥竹」跡
西區單親家庭服務中心開幕
畢業製作風格小雜誌─苦中作樂 留下美好大學回憶
新光行動圖書車 助偏鄉學習
藝文
呂紹嘉、王羽佳聯手「英雄再起」
全臺首創 中央大學成立崑曲博物館
狄恩《哈姆雷特》嘗鮮選段 不同凡響
結合生活與創意 「集什麼？」作品趣味多
酉年大吉：畫雞名品 故宮17件典藏名畫迎春
音樂劇地下鐵 獨特曲風呈現驚豔效果
雞年年畫特展 躍動美術豐沛活力
故宮名畫迎春，祝大家雞祥如意
李憶含水墨展 詮釋東方禪意
《皮爾．金 厲害》 童劇新風貌
公益
寒士吃飽30尾牙 苗可麗邀民眾認桌
敏敏：全家健康在一起就是過年
認購年菜 送愛偏鄉弱勢童
老舵手計畫 為失智長輩找回尊嚴
及早救智 打造偏鄉失智症守護網
環臺募款扶弱 勇士凱歸成果豐碩
受助者捐撲滿送愛 感動人心
包元寶慶團圓 獨老窩心
善行無疆 大愛翻轉越南貧童人生
至善認養計畫 跨國傳愛
運動
國外體育
76人第10勝 安比德豪語進軍季後
單場10失誤 哈登湊另類大四喜
擊球洩憤砸傷觀眾 喬帥道歉
NFL外卡戰 包裝人、鋼人晉級
8000助攻達陣 快艇船長澆熄熱火
終止莫瑞28連勝 喬帥復仇奪冠
飆分對決 湯瑪斯率隊4連勝
奧斯維勒1助攻1達陣 率隊晉級
羅爾斯帶頭猛衝 痛宰獅隊
大三元+3分砲 韋少砸碎金塊
國內體育
中信兄弟投手教練 名單公布
12搶8 HBL男甲複賽今對陣
破300億大關 運彩銷售創新高
統一獅春訓 變裝皮卡丘
增強陣容 桃猿增聘外籍教練
陳彥博、卓君澤領騎 萬人共度心騎日
全國羽球排名賽 王子維、薛軒億爭王
布拉「雙20」力克金酒 達欣4連勝
日立慈善盃 李旻奪冠
統一獅開訓 換新裝迎挑戰
路跑
新北鐵道馬拉松 接力賽路線公布
金門馬拉松 週六／日開跑
花現龍井 路跑賞花超過癮
臺北渣打馬拉松 陳金鋒、陳鏞基練習陪跑
Running Holidays 10日開放資料預填
香港航空扭蛋路跑 歡樂趣味多
竹縣鐵道路跑 7000人乘風接軌
女王頭造型意象 化身萬金石馬拉松跑衣
跑在星光日出下 關島馬拉松4.9登場
近期賽事－為愛一起 西洋情人路跑
影劇
金球獎音樂喜劇類：影帝萊恩葛斯林 感性致詞 影后艾瑪史東 勵志分享
金球獎：凱西艾佛列克 領獎不忘糗麥特戴蒙
金球獎：小布監製新片奪最佳影片
破金球獎紀錄 7提名全中「樂來越愛你」大滿貫
伍佰新歌MV邀賴雅妍扮賞金獵人
吟遊詩人抵臺 今開唱
結束2年魔鬼特訓 姚亦晴重新出發
小明明驟逝 施易男慟失媽媽
海倫清桃認18年婚、非臺越混血
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大陸
大陸動態
山西貧戶拒資助 堅持脫貧靠自己
益陽交警用山寨測速機 挨批採購把關不盡責
新疆恐襲頻生 傳警又擊斃3在逃嫌犯
江西強拆民宅案 拆遷官員：權大於法
病人動手術 家屬揚言治不好殺醫生
北京網路訂餐體檢 225家無照營業
陸人自製縮小版跑車 遭警扣留將報廢
香港、山東出現H7N9死亡病例
霧霾源頭松汀村 民眾盼搬離
秦漢古墓銅鏡出土 銘文清晰可見
共軍動態
中共3軍艦穿越津輕海峽 日關注動向
共軍動態 美媒：共軍網駭總部藏身北京兩飯店
共軍動態 中共新型護衛艦 寧德艦成軍
共軍動態 陸擬加速太空科技發展 2020探測火星
軍改啟動？ 17省戎裝常委退出
遼寧艦首度駛出第一島鏈 日密切監控
殲20首航6年 專家：服役時機未到
中共主力戰機軍演 港媒：劍指臺灣
美「中」救災實兵演練 昆明展開
中共「武直─10」入列 目標500架
兩岸論壇
從共軍女飛行員意外事件看中共飛行員訓練
強化國防能量 對抗中共文攻武嚇
以三分軍事七分政治戰略 反制中共的文攻武嚇
「臺灣黎巴嫩化」 中共癡人說夢
從2016年北戴河會議看中共未來政治布局
中共發布〈黨內政治生活的若干準則〉背後原因
中共海軍發展航艦戰力的現況與困境
大陸社會工作政策動向與實踐困境
習近平高調紀念劉華清的政治目的
淺論北韓政權延續對中共安全戰略之意涵
論壇
我見我思：創新研發武器裝備 厚植國防自主能量
柳營點滴：體能戰技驗證 強化精實戰力
落實反毒作為 打造純淨部隊
深耕全民國防 蓄積總體戰力
社論：主動出擊 全面遏制網軍操作假新聞
社論：「踏實外交」應處嚴峻形勢 開拓國際空間
鞏固愛國意識 深化敵情觀念
柳營點滴：繽紛「六五」慶團圓 傳承萬千政戰情
我見我思：仁義之師誓作人民守護神
社論：尊重生命拒絕酒駕 貫徹軍紀維繫戰力
地方
大臺北
淡水地政專車提供巡迴服務
新北榮服處13日徵才活動
俏麗女警宣導春節犯罪偵防
BIM工程創新應用成果展揭幕
北市美耐皿容器具抽驗 3件不合格
新北培訓勞動權益教師 深耕校園
北市核發春節生活扶助金助弱勢役男
新北稅捐處週五發票換春聯
新北國家清潔週起跑 除舊迎新歲
全臺僅存 日星鑄字行堅持文化傳承
桃竹苗
苗縣警局週六宣導重要節日維安 精采可期
泰安鄉衛生所13日社區健檢
北臺8縣市 宣示建構智慧綠能環境
82新血明入列苗縣警局
台66線三路口立體化改善工程通車
三灣弱智女迷走頭屋 警助返家
康乃薾中小學捐助竹縣弱勢學童
北市府團隊參訪桃園文化建設
竹縣總工會開春揮毫贈春聯
竹南警局宣導節日安全維護工作
中彰投雲
中市「機場快線」公車路線啟用
海賊狂歡祭、蛋黃哥中市登場
衛生局長榮升 林佳龍頒感謝狀
中市年貨稽查 1件不合格
石岡壩管理中心新建工程開工
外埔區聯外道甲后路明施工請改道
多元教育政策 中市全國第一
大葉周宛葶設計貼圖line上架販售
社頭樂活襪之鄉博物館落成開幕
臺灣燈會在雲林 主燈安座祈福
基宜花東
武陵農場賞櫻專車16日起開放代預購
花蓮修復縣定古蹟 助益觀光發展
馬山播音站春節開放 招募解說員
二信高中全國技藝賽 成績耀眼
花蓮警局籲勿隨意撥打110
創作兼復建 李遠來金門開畫展
東縣春節中央市場周邊交管
馬祖春節配售酒 送禮收藏皆適宜
拾金不昧 官兵典範
基隆慈鳳宮贈米寒冬送暖
嘉南高屏澎
捐贈救災指揮車 為母親慶生
生態保育防護網 台江國家公園規範
新兵入營 高雄軍友站關懷宣導
葉志德＆陳三火聯展至15日
高雄總醫院連3天迎春揮毫
高雄小港今停水 363戶受影響
中油贈民生品 嘉惠大寮弱勢戶
阿里山香林神木區 旅遊新亮點
首套馬卡道文化教材 屏東發表
繳納汽機車燃料費 多元管道查詢
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憶兒時
梅花撲鼻香
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石門尋幽
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2017/01/10
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奮鬥月刊：不公開發行，提供線上瀏覽
勝利之光月刊：每月發行乙次，一共 12 期
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吾愛吾家季刊：每季發行乙次，一年共四期
訂閱聯絡電話：02-23222722-815（如欲更改寄送地址，請撥此專線）
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奮鬥月刊、勝利之光月刊、吾愛吾家季刊等三刊廣告
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莒光園地104年10月29日（十月份第五週）播出影片「菁英部隊魔鬼營-美國陸軍特種潛水部隊」，因涉及版權問題，故不提供線上收視及下載，敬請見諒。
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