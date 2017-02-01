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要聞
政院設中南部青創基地 擴大國際連結
超越美、法 我躍升「最自由」國家
年節網購應慎選 遇爭議撥1950諮詢
林揆臉書發文 感謝警察堅守崗位
歷史上的今天：2月2日
上市、櫃公司評鑑結果 4月底前公布
黃美瑛任公平會主委 提5大施政方針
銓敘部推線上年金試算器
邀歐巴馬來訪 外交部：積極研議
林揆雲嘉參拜 祈求社會祥和平安
軍事
軍事新聞
南沙研習營 探索史蹟深耕主權意識
王文雷選擇從軍 得到自信與認同
國軍家扶有如天使 關懷官兵、眷屬
持續擴大服務範圍 國軍堅實後盾
君在前哨：認真負責的軍人 你令我感到驕傲
從軍心主張：發揚錨鍊精神 迎接挑戰
彭佳嶼燈塔維修員落海 國軍即刻救援 全力搜救
馮部長：監控海空動態衛社稷
春節返鄉 國軍助外島地區疏運
國軍年節執勤 馮部長慰辛勞
軍武大觀
蔡總統：國防事務革新 精益求精
寰宇韜略
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（下）
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（中）
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（上）
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（下）
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（上）
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（下）
寰宇韜略：美、歐經營亞太區域的安全合作展望
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（上）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（下）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（上）
戰史回顧
埃爾祖魯姆攻勢 鄂圖曼土耳其輕敵 俄軍戰術運用成功
越滅吳之戰—勾踐臥薪嘗膽 生聚教訓復仇雪恥
戰史回顧：底板行動 德國空軍指揮協調混亂 揮霍實力
北角海戰 二戰大西洋終場戰艦重砲對決
奧斯特里茲會戰 拿破崙運用中央突破殲滅敵軍
第三次印巴戰爭 印度掌握戰場優勢 快速攻防致勝
曼吐亞要塞爭奪戰 拿破崙善用內線作戰 機動迅速致勝
科羅內爾海戰 德艦優勢火力 僥倖擊沉英艦
勞伊登會戰 腓特烈機動奇襲 以寡擊眾大敗奧軍
第二次艾拉敏戰役 二戰非洲戰場勝負易主關鍵
軍事專題
淺析戰場失去電磁優勢美軍因應之道
美軍新科技 精進槍枝保養減少士兵負擔
院長的話：保持熱忱 不斷創新 以身作則
三軍總醫院 軍民健康守護神
學術研究成果豐碩 國際級創新能量
醫療品質第一 技術獨步全國
淺論日對美「重返亞太」戰略的軍事奧援
主官的話：專業、創新、卓越 無可取代
軍聞社大事記
軍聞社 榮耀70
青溪
長治後輔主任交接 提升後服能量
馬公後輔中心擴大會報 肯定後成效
臺南後備部拜會青溪新文藝會員 感謝貢獻
水上後輔中心主任履新 發揚青溪精神
信義區後輔助掃街道 維護市容
南投後輔中心主任履新 勉發揚青溪精神
臺南後輔中心主任交接 傳承優良傳統
嘉義後備訪生命線協會 增進心輔能量
陪弱勢兒除舊布新 基隆後備部送暖
大高雄青溪學會揮毫送春聯 年味濃
情與義
軍人之友
各界情繫三軍 溫暖柳營
軍友保險敬軍 慰官兵辛勞
高雄和春影城敬軍 贈千張影券
第四季站長會報 形塑團結大家庭
李棟樑宴請媒體 籲力挺國軍
各界春節敬軍 溫暖柳營官兵
軍人之友社及時關懷 服務官兵
英雄館熱情 賓至如歸
軍友社連線服務 慰問受傷官兵
李棟樑 體現敬軍愛國熱忱
荷松
連江後憲蚤市義賣 助弱勢
緣來就是愛 雲林後憲獻愛心
中市西屯慰榮伯 前輩窩心
新北後憲訪205指揮部壘球隊
後憲忠貞鐵馬隊 送愛凱歌園
嘉義荷松慰訪203指揮部排球隊
彰化後憲關懷弱勢 慨捐生活必需品
北市松山後憲碧山巖淨山健行
馬祖憲兵隊與荷松協會歡聚一堂
岱宇臺中國際馬拉松 前後憲共襄盛舉
武備巡禮
荷蘭國立軍事博物館
日本C-2運輸機
歐洲飛彈集團 軍工發展合作典範
亞利桑那號戰艦紀念館
萊茵金屬公司新銳 美洲獅步兵戰車
MEKO-A200AN巡防艦
H145M軍用多功能直升機
德國212A柴電潛艦
德軍2016訊息演習
法國梭魚級潛艦
全民國防
淺析網路恐怖主義之發展與全民心防的重要
由古典戰略思想「戰備論」談全民國防新義
從交通運輸安全論全民國防
從2015年法國恐攻後之處置 對我全民國防之啟發
居安思危論全民國防 從近期恐怖攻擊事件談起
政府遷臺之後勤體制興革對全民國防啟發
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（下）
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（上）
揭穿中共渲染「平型關大捷」的歷史謊言
以全民國防觀點淺論一戰各國動員政策與影響
國際
國際新聞
書刊惹議 南韓亞冬運團拒入住日酒店
洛城街道 歹徒隨機傷人被擊斃
棄選南韓總統 潘基文退出政壇
試射中程彈道飛彈 伊朗認了
美安提坦號艦擱淺日港 漏燃油
防長訪韓前 美12架F-16飛朝鮮半島
ＵＮ秘書長：川普禁令無助反恐
自由之家報告：民粹與獨裁 威脅全球民主
歐洲理事會主席：美俄「中」形成歐盟威脅
川普執意築牆 墨總統：1毛錢也不付
國際瞭望
安倍訪珍珠港 釋美日同盟堅定訊息
「後卡斯楚」時代古巴的政經發展趨勢
淺析近期中共軍事動向對東亞和平的威脅與圖謀
美新總統川普加速日俄和解 殊值關注
淺析2016年亞太經合會之區域戰略意涵
大國之間求平衡 越南外交牟取利益
哥倫比亞內戰停戰協定簽訂的意涵
解禁制裁 伊朗政經情勢發展機會與挑戰
美國亞太「再平衡」戰略盤整與未來展望
「中」俄「海上聯合-2016」軍演之意涵
全球戰略
軍事論壇
淺論美利堅級兩棲突擊艦發展與運用
淺析南韓部署「薩德」對亞太局勢的軍事意涵
淺析日本新年度國防預算對區域和平的影響
淺析越南於南海勢力的戰略布局
淺析遠距遙攻武器的研發與作戰部署
淺析印度空軍採購戰機策略與運用
淺析美軍榴彈精準導引套件運用與發展
淺析印度水下兵力發展面臨之挑戰
淺析美菲聯合軍演戰略布局與意涵
淺析印度購法製戰機的戰略意涵
搜奇
印尼摩托車叫車APP 扭轉喊價文化
Uber添戰力 賓士自駕車入列
恐龍化石發現最古老軟組織 我貢獻心力
美陸戰隊強化航空部署 「美國號」添戰力
美陸軍OH-58D全面除役 換裝阿帕契
陸軍未來建軍戰略關鍵─美擬造「機器人僚車」 提升作戰能量
環球影城攬客 「密卡登」另類拜年
美國首座 後年動工─長島將設離岸風電 足供5萬戶
臉書再更新 熱門話題標來源
史丹佛大學研發─圖像軟體可辨皮膚癌 精準如醫生
生活
生活新聞
機捷今試營運 串聯北桃生活圈
機場外景點、園區內展覽 皆吸睛亮點
飲料店開工日 各家優惠搶商機
超級細菌現身美國 疾管署監控
開工日 清晨氣溫仍低
收假了 雙鐵、公路加強疏運
春節急診 腸胃炎及外傷居多
沿線風光及建築特色 影片搶先看
出國玩 小心諾羅病毒、禽流感
花期正逢年節 賞櫻季接力登場
旅遊
四大名湯暖心窩 健康走春
臺南古蹟巡禮 探訪經典建築
臺中綠園道濃濃藝文風 優游慢活
穿梭時空迴廊 跳蚤市場尋寶趣
輕行日月潭 尋幽訪勝感受人文風光
人文山水、田園風土 感受宜蘭慢活趣
花蓮微旅行 體驗在地好風情
蘭嶼 紐時按讚的潛水天堂
聆風聽濤半島遊 人文生態 恆春趣
府城舊冊店 巷弄飄書香
車訊
順暢啟動 快樂出遊
重型機車定期保養 發揮性能 省維修費
調整姿勢騎重機更舒適
冬天騎重機 防風、保暖要做好
重機摔車 自保降低傷害
濕滑路面 抓地力防摔車
正確煞車 讓你安全又舒適
外傾騎姿 騎乘更輕鬆
逆操舵與快速升檔 讓你人車一體
重機安全帽 挑全罩認標章
3C
手機業者搶客 各出奇招
新相機驚艷現身 捕捉完美瞬間
外型、規格、相機 新手機超級比一比
新手機大對決 互不相讓
不容蘋果獨賺 智慧新機搶市
中高階新手機 各有千秋
一機在手 捕捉美好時光
對抗iPhone7 各家出奇招
智慧新手機 好操作又吸睛
新功能 新外型 新手機大車拚
美食
飯店圍爐 滿足用餐不同需求
企業尾牙宴 犒賞員工慰辛勞
飯店年菜預購開跑 圍爐升級
冬季鍋物暖胃 魚蟹味鮮牛排Q嫩
牛排、烤鴨、鍋品 年終犒賞五臟廟
多款秋蟹料理 饕客大快朵頤
世界美食、菇類料理、現捕秋蟹 及時品嘗
日式料理、泰緬美食、川味佳餚 挑動味蕾
新式月餅口味多 送禮自用兩相宜
美味月餅組合多 秋節送禮情意濃
長青
注重保暖 耐心陪伴 助失智長者安度年節
避免久坐久站 多喝水多走路 有效緩解攝護腺肥大症狀
6原則助銀髮族 克服睡眠障礙
按摩、拍打或梳頭 神清氣爽
預防失智 多吃地中海、秘魯飲食
注意保暖按時服藥 銀髮族安度寒冬
參與規劃出遊行程 銀髮族樂活
定期健檢掌握病況 子女安心
為銀髮族備餐
銀髮族多吃蔬果 強健身體緩老化
教育
教育新聞
教部推動能源教育 3校獲傑出獎
申請大學先做功課 建立口袋名單
全球排名不理想 臺大加強推動
國際化大學排名 清大、臺大上榜
教育3新政策 列今年推動重點
教部籲參加2天以上活動 向學校登錄
學測成績單2.16寄發
教部：落實健康管理 防疫不放假
大專校院境外生人數穩定成長
學子過春節 教部籲正當休閒
中英快譯
美海軍4月將接收超級航艦福特號
不！川普先生 可匹敵的F-18無法替代F-35
瘋狗人人愛：美新防長人選安定盟邦
推特重申不協助政府與警方監控
Global Hawk Tests U-2 High Rez Camera; Flight Costs Drop─「全球鷹」試掛U-2高解析相機 飛行成本大減
Note7停產 留下懸而未解的問題
俄羅斯威脅 拉近瑞典與北約關係
伊波拉到茲卡：開發中國家 建設需一次到位
二合一平板是下一個大代誌嗎？
美防長卡特稱其改革經得起考驗
快樂學園
新年真美好
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過冬妙方
山水之間
跨年
遠處傳來了
移動的世界
我愛米食
神奇的雙手
路燈
青春一族
老屋新生 蔡依芸巧手打造書屋
黃瑋傑用母語唱出對土地情感
返鄉與父同行 新港女生賦予鳳梨新生命
擦亮金字招牌 北港傳產「油」出一片天
大提琴家指間溢香甜 古典樂、蛋糕給合 譜出共鳴
漁村開咖啡館 享受另類優閒
內溝生態體驗 探尋「鳥竹」跡
西區單親家庭服務中心開幕
畢業製作風格小雜誌─苦中作樂 留下美好大學回憶
新光行動圖書車 助偏鄉學習
藝文
臺中國家歌劇院迎芭蕾舞星Gala 元宵節登場
《111封寄不出去的情書》摯愛之逝 再探人生
《111封寄不出的情書》 從摯愛之逝談人生再探
傅狷夫文物特展 綜覽當代書畫之美
故宮走春聆賞音樂 感受年味
嗩吶、竹笛、琵琶.....曲目多元 精采可期
「太陽頌」2.4登場 兩岸名家攜手 跨界國樂饗宴
文化之旅
日本美術之最換展 一休和尚亮相
洪秀敏粉彩個展下週登場
公益
青年挽袖服務 人安平安站煥然一新
至善快樂大掃團隊 翻轉貧窮困境
隊友好感情 經濟自立找回自信
邀獨老圍爐 防失智健康菜上桌
老五老暖心年菜 愛心天使送到家
家扶兒觀賞52赫茲我愛你首映
珠海土豪村 賣地分紅每人25萬
戰鬥英雄陳時忠 捐輸助學獻愛
大廚送暖 獨老不孤單
捐1919食物包 伴弱勢家庭過好年
運動
國外體育
紅雀駭太空人 判賠6307萬及選秀權
巫師擒尼克 主場15連勝
口水戰延燒 詹皇重砲反擊 痛批惡漢
不叫暫停全力拚搏 馬刺逐雷
洛瑞33分+致勝跳投 逼退鵜鶘
蓋索生涯新高42分 灰熊屠暴龍
澳網／五盤大戰闖關 費爸晉決賽圓7年夢
澳網青少年組／海峽男雙組合 許育修、趙靈熙晉決賽
豬隊友複檢未過 波特少1金
若上不了大聯盟 王建民：結束旅外
國內體育
中職4球團開工 備戰新球季
獅隊 「陽將阿福」報到
桃猿 洋投賽格威報到
桃猿啦啦隊星計畫 初選週日登場
因傷辭退經典賽 陽岱鋼澄清不和傳言
環杜拜公路賽第2站 馮俊凱全隊最佳成績進入終點
臺灣公開賽 詹家姊妹晉8強
李佳融再掌兵符 跆拳道重新出發
桃猿初五屏東進行第二階段春訓
傷勢未癒 陽岱鋼婉拒經典賽
路跑
路跑小學堂－深蹲好嗎？ 骨科醫師：姿勢錯了很傷
近期賽事－福爾摩沙風華錄~番薯囝ㄟ故鄉
嘉義雙潭馬拉松 逾7000人參賽
日月潭環湖路跑 羅世杰國內全馬第1
東大彩色路跑 奧運國手、藝人共襄盛舉
嘉義雙潭馬拉松 國軍熱情參與
高雄MIZUNO國際馬拉松 百業力挺
日月潭環湖路跑 逾7千好手挑戰
WOMEN RUN TPE 今起受理報名
2017金門馬拉松／今展開半馬、全馬賽事
影劇
隋棠拜晚年 臉書PO女兒出生照
樂來越愛你 票房破億 IMAX上映慶祝
鄭進一爆拆夥秘辛 逗樂唐立淇
52赫茲我愛你 魏導：靠口碑行銷
陳勢安出輯 DJ哲緯送男神封號
大釣哥開工 謝沛恩、林玟誼發紅包秒殺
鬥牛犬超搶戲 坎城影展封后
圍爐主播謝向榮、廖芳潔 陪觀眾吃年夜飯
Hit Fm春節節目 Boxing、朱俐靜打頭陣
鼓鼓用小紅包討媽媽歡心
大陸
大陸動態
初五開工放煙花 京津冀霧霾再起
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一妻難求 安徽光棍村5兄弟4人未婚
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江西除夕降黑雪 官員：年後再說
陸春節高速公路免費7日 初二高峰
上海取消競價叫車功能 平息眾怒
皇崗口岸出境客流高峰 5000旅行團湧港
陸估2020年人口逾14億
陸網民氾濫 規模等同一個歐洲
共軍動態
共軍動態 陸航直升機訓練墜毀 2飛官身亡
泉州直升機墜毀 武直10可能性大
共軍瀋陽基地建置新雷達 監控北韓
傳習近平欽點 沈金龍接任海軍司令
東風41旅將部署東北 壓縮美預警時間
中共3軍艦穿越津輕海峽 日關注動向
共軍動態 美媒：共軍網駭總部藏身北京兩飯店
共軍動態 中共新型護衛艦 寧德艦成軍
共軍動態 陸擬加速太空科技發展 2020探測火星
軍改啟動？ 17省戎裝常委退出
兩岸論壇
中共「建政」67週年談話 李克強的「要」與「為什麼要」
揭穿習近平「弘揚偉大長征精神 走好今天的長征路」野心
從共軍女飛行員意外事件看中共飛行員訓練
強化國防能量 對抗中共文攻武嚇
以三分軍事七分政治戰略 反制中共的文攻武嚇
「臺灣黎巴嫩化」 中共癡人說夢
從2016年北戴河會議看中共未來政治布局
中共發布〈黨內政治生活的若干準則〉背後原因
中共海軍發展航艦戰力的現況與困境
大陸社會工作政策動向與實踐困境
論壇
柳營點滴：十年後 從鏡中看自我成長
社論：金雞報喜賀吉年 鬥志昂揚迎挑戰
我見我思：深耕南海主權意識 策辦研習營支持政府
柳營點滴：電戰大隊關懷弱勢 展愛民精神
落實行車安全 尊重他人生命
貫徹保密作為 確保國家安全
我見我思：重榮譽 守紀律 軍紀安全零缺失
強化訓練安全 堅實部隊戰力
杜絕酒駕守軍紀 指定駕駛才安心
柳營點滴：國標男孩鄭宇志 勇於築夢
地方
大臺北
臺北燈節互動體驗 感受世大運熱力
黑冠松鼠猴開工賣萌 逗樂民眾
幸福創貸 助青年傳承手藝打造品牌
讀好書做環保 延慧書庫加碼送起跑
天母國中管樂團新春音樂會今登場
臺北醫院團體治療延緩退化
朱立倫參拜 祈各業開市大吉
新北邀民眾賞櫻健行顧健康
府中15播電影 樂齡族週二免費看
提高見警率 新北風景區機動服務
桃竹苗
桃園清潔中隊開工 打造乾淨家園
產業轉型 紅藜麥附加價值翻倍
邱鏡淳返峨眉鄉 向鄉親拜年
吳榮賜雕塑藝術展 苗栗展出
新竹免費祈福接駁車 民眾喊讚
銅鑼環保公園春花競艷 超吸睛
三義木雕展 兼具傳統寫實風格
頭份易肇事路段 自強與中華路口居首
新竹幸福年菜 送愛新住民家庭
裝甲584旅送暖 愛心服務病友
中彰投雲
剩餘年菜食材 醫囑小心處理
中捷首列電聯車 5日運抵臺中港
海峽兩岸春節民俗廟會 攬河北風華
氣溫陡降 中市農業局籲防寒害
大甲彩繪稻田收成 捐作公益
袁國浩大墩文化中心展新作
東勢新丁粄節 下週末熱鬧登場
南投後備部營區安全演練
彰化後輔中心擴大會報 頒獎有功人員
臺中送暖高風險更生人家庭
基宜花東
臨時派出所 提供遊客服務
犯罪預防宣導 強化官兵警覺
金門文化園區 尬輦迎春熱鬧完賽
花蓮新春路跑 拜年秀活力
金門社福館園遊會 場面盛大
烈嶼擲筊送轎車 3人大PK
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型塑城鎮風貌 花蓮市所獲補助
二信高中英文教學績優 參賽獲大獎
馬蘭榮家春節聯歡 榮民前輩開心
嘉南高屏澎
佛光山開山50週年 3D光雕祈福
高市婦幼警察隊關懷弱勢童 陪伴成長
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高市衛生局協談專線助解鬱悶
空軍航院團康活動歡樂競技
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高雄燈會逾百創意燈飾 點亮愛河
屏東熱帶農博會 聚焦綠色能源
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莒光園地
2017/02/02
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