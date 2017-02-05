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要聞
歷史上的今天：2月6日
外交部：釣魚台列嶼是我固有領土
「安家固園」法制化 把關建物安全
救災官兵：體悟「軍民一家」真諦
災民重生 感懷國軍戮力伸援
0206震災週年 國軍馳援身影 全民感念
蔡總統籲排除政治干擾 共維臺商權益
0206震災明屆週年 中央撥6.2億 校園修復達9成
掌農委會 林聰賢：以宜蘭經驗服務全臺
歷史上的今天：2月5日
軍事
軍事新聞
王信龍表彰屆退幹部 頒授獎章
官兵表率 陳翰諹見義勇為 撂倒搶劫犯
全民國防走入校園 3月起跑
主動協助高山遊客 花蓮總醫院受肯定
憲兵指揮部：士兵休假行竊 依規定懲處
從軍心主張：擁抱軍旅 樂在其中
陸軍召開後勤支援能量研討會
軍校正期班甄選入學 3月開放報名
王信龍主持常備兵役接訓整備會議
從軍心主張：提升專業 守護空防
軍武大觀
蔡總統：國防事務革新 精益求精
寰宇韜略
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（下）
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（中）
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（上）
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（下）
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（上）
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（下）
寰宇韜略：美、歐經營亞太區域的安全合作展望
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（上）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（下）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（上）
戰史回顧
法俄艾勞會戰 雙方死傷人數相近 互誇勝利
埃爾祖魯姆攻勢 鄂圖曼土耳其輕敵 俄軍戰術運用成功
越滅吳之戰—勾踐臥薪嘗膽 生聚教訓復仇雪恥
戰史回顧：底板行動 德國空軍指揮協調混亂 揮霍實力
北角海戰 二戰大西洋終場戰艦重砲對決
奧斯特里茲會戰 拿破崙運用中央突破殲滅敵軍
第三次印巴戰爭 印度掌握戰場優勢 快速攻防致勝
曼吐亞要塞爭奪戰 拿破崙善用內線作戰 機動迅速致勝
科羅內爾海戰 德艦優勢火力 僥倖擊沉英艦
勞伊登會戰 腓特烈機動奇襲 以寡擊眾大敗奧軍
軍事專題
淺析戰場失去電磁優勢美軍因應之道
美軍新科技 精進槍枝保養減少士兵負擔
院長的話：保持熱忱 不斷創新 以身作則
三軍總醫院 軍民健康守護神
學術研究成果豐碩 國際級創新能量
醫療品質第一 技術獨步全國
淺論日對美「重返亞太」戰略的軍事奧援
主官的話：專業、創新、卓越 無可取代
軍聞社大事記
軍聞社 榮耀70
青溪
長治後輔主任交接 提升後服能量
馬公後輔中心擴大會報 肯定後成效
臺南後備部拜會青溪新文藝會員 感謝貢獻
水上後輔中心主任履新 發揚青溪精神
信義區後輔助掃街道 維護市容
南投後輔中心主任履新 勉發揚青溪精神
臺南後輔中心主任交接 傳承優良傳統
嘉義後備訪生命線協會 增進心輔能量
陪弱勢兒除舊布新 基隆後備部送暖
大高雄青溪學會揮毫送春聯 年味濃
情與義
軍人之友
各界情繫三軍 溫暖柳營
軍友保險敬軍 慰官兵辛勞
高雄和春影城敬軍 贈千張影券
第四季站長會報 形塑團結大家庭
李棟樑宴請媒體 籲力挺國軍
各界春節敬軍 溫暖柳營官兵
軍人之友社及時關懷 服務官兵
英雄館熱情 賓至如歸
軍友社連線服務 慰問受傷官兵
李棟樑 體現敬軍愛國熱忱
荷松
連江後憲蚤市義賣 助弱勢
緣來就是愛 雲林後憲獻愛心
中市西屯慰榮伯 前輩窩心
新北後憲訪205指揮部壘球隊
後憲忠貞鐵馬隊 送愛凱歌園
嘉義荷松慰訪203指揮部排球隊
彰化後憲關懷弱勢 慨捐生活必需品
北市松山後憲碧山巖淨山健行
馬祖憲兵隊與荷松協會歡聚一堂
岱宇臺中國際馬拉松 前後憲共襄盛舉
武備巡禮
主官的話：專精訓練 擔負重任
飛保廠技術超群 維修能量充沛
隊徽意涵
陸軍航空601旅
昌平演習殉難將士紀念碑
荷蘭國立軍事博物館
日本C-2運輸機
歐洲飛彈集團 軍工發展合作典範
亞利桑那號戰艦紀念館
萊茵金屬公司新銳 美洲獅步兵戰車
全民國防
淺析網路恐怖主義之發展與全民心防的重要
由古典戰略思想「戰備論」談全民國防新義
從交通運輸安全論全民國防
從2015年法國恐攻後之處置 對我全民國防之啟發
居安思危論全民國防 從近期恐怖攻擊事件談起
政府遷臺之後勤體制興革對全民國防啟發
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（下）
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（上）
揭穿中共渲染「平型關大捷」的歷史謊言
以全民國防觀點淺論一戰各國動員政策與影響
國際
國際新聞
南韓購物中心大火 4死逾40傷
日防相：自衛隊不參加南海航行自由行動
下一批90架F-35 單價首跌破1億美元
川普接受專訪 為蒲亭辯護
杜特蒂終止與毛派叛軍和談
移民禁令攻防 美司法部抗告遭駁回
平息眾怒 羅馬尼亞撤銷貪腐除罪令
川普5月訪義出席G7峰會
烏克蘭親俄民兵領袖身亡 美將助烏俄邊境恢復秩序
美保護主義威脅 墨土加速自貿談判
國際瞭望
從俄駐土大使遇刺論敍利亞內戰的隱憂
安倍訪珍珠港 釋美日同盟堅定訊息
「後卡斯楚」時代古巴的政經發展趨勢
淺析近期中共軍事動向對東亞和平的威脅與圖謀
美新總統川普加速日俄和解 殊值關注
淺析2016年亞太經合會之區域戰略意涵
大國之間求平衡 越南外交牟取利益
哥倫比亞內戰停戰協定簽訂的意涵
解禁制裁 伊朗政經情勢發展機會與挑戰
美國亞太「再平衡」戰略盤整與未來展望
全球戰略
軍事論壇
從 2017 國防授權法案檢視新加坡戰略思維
淺論美利堅級兩棲突擊艦發展與運用
淺析南韓部署「薩德」對亞太局勢的軍事意涵
淺析日本新年度國防預算對區域和平的影響
淺析越南於南海勢力的戰略布局
淺析遠距遙攻武器的研發與作戰部署
淺析印度空軍採購戰機策略與運用
淺析美軍榴彈精準導引套件運用與發展
淺析印度水下兵力發展面臨之挑戰
淺析美菲聯合軍演戰略布局與意涵
搜奇
春節蔚風潮 全球賀新春
追加近8億 打造新一代企業號
二戰輝煌戰功 企業號聞名於世
史上首艘核動力航艦 美海軍「企業號」除役
英女性罹癌率 20年後躍增3%
iPad平板市占第一 三星居次
臉書慶13週年 推好友日親密互動
競標案遭抗議 美砲兵戰術數據系統 研發受阻
經費不足 美陸戰航空單位恐停飛
傳2公司合推 iPhone無線充電有望
生活
生活新聞
新營站深耕社區 服務民眾辦證
感恩有您
福利處溫馨訪退舍 關懷袍澤
處慶抽大獎 幸運兒出爐
為海洋減塑
國際動漫節 人氣超夯
臺灣燈會在雲林 雙鐵加開列車因應
吃元宵 甜在心
中臺元宵燈會 「鳳凰花開」展繽紛
強烈冷氣團9日來襲 66年來最晚報到
旅遊
四大名湯暖心窩 健康走春
臺南古蹟巡禮 探訪經典建築
臺中綠園道濃濃藝文風 優游慢活
穿梭時空迴廊 跳蚤市場尋寶趣
輕行日月潭 尋幽訪勝感受人文風光
人文山水、田園風土 感受宜蘭慢活趣
花蓮微旅行 體驗在地好風情
蘭嶼 紐時按讚的潛水天堂
聆風聽濤半島遊 人文生態 恆春趣
府城舊冊店 巷弄飄書香
車訊
買車或租車 各取所需
順暢啟動 快樂出遊
重型機車定期保養 發揮性能 省維修費
調整姿勢騎重機更舒適
冬天騎重機 防風、保暖要做好
重機摔車 自保降低傷害
濕滑路面 抓地力防摔車
正確煞車 讓你安全又舒適
外傾騎姿 騎乘更輕鬆
逆操舵與快速升檔 讓你人車一體
3C
手機業者搶客 各出奇招
新相機驚艷現身 捕捉完美瞬間
外型、規格、相機 新手機超級比一比
新手機大對決 互不相讓
不容蘋果獨賺 智慧新機搶市
中高階新手機 各有千秋
一機在手 捕捉美好時光
對抗iPhone7 各家出奇招
智慧新手機 好操作又吸睛
新功能 新外型 新手機大車拚
美食
情人節套餐精緻唯美 戀情升溫
飯店圍爐 滿足用餐不同需求
企業尾牙宴 犒賞員工慰辛勞
飯店年菜預購開跑 圍爐升級
冬季鍋物暖胃 魚蟹味鮮牛排Q嫩
牛排、烤鴨、鍋品 年終犒賞五臟廟
多款秋蟹料理 饕客大快朵頤
世界美食、菇類料理、現捕秋蟹 及時品嘗
日式料理、泰緬美食、川味佳餚 挑動味蕾
新式月餅口味多 送禮自用兩相宜
長青
注重保暖 耐心陪伴 助失智長者安度年節
避免久坐久站 多喝水多走路 有效緩解攝護腺肥大症狀
6原則助銀髮族 克服睡眠障礙
按摩、拍打或梳頭 神清氣爽
預防失智 多吃地中海、秘魯飲食
注意保暖按時服藥 銀髮族安度寒冬
參與規劃出遊行程 銀髮族樂活
定期健檢掌握病況 子女安心
為銀髮族備餐
銀髮族多吃蔬果 強健身體緩老化
教育
教育新聞
海外志工服務申請補助 全年受理
英文四格漫畫：看圖寫作 有考生融入時事寫示威遊行
學測非選擇題電腦閱卷 動員389大學教師
友善臺灣 接待家庭邀外生過年
國文寫作：有全篇用英文寫 有人分成2篇寫
教育人員年金改革試算 公式尚未出爐
海外志工服務 改採全年開放受理提案
潘文忠：今年是教育發展關鍵年
前進新南向國家 教部2億補助技專校院 開客製化專班
雜誌調查 企業最愛用成大生
中英快譯
美海軍4月將接收超級航艦福特號
不！川普先生 可匹敵的F-18無法替代F-35
瘋狗人人愛：美新防長人選安定盟邦
推特重申不協助政府與警方監控
Global Hawk Tests U-2 High Rez Camera; Flight Costs Drop─「全球鷹」試掛U-2高解析相機 飛行成本大減
Note7停產 留下懸而未解的問題
俄羅斯威脅 拉近瑞典與北約關係
伊波拉到茲卡：開發中國家 建設需一次到位
二合一平板是下一個大代誌嗎？
美防長卡特稱其改革經得起考驗
快樂學園
新年真美好
和缺點作戰
過冬妙方
山水之間
跨年
遠處傳來了
移動的世界
我愛米食
神奇的雙手
路燈
青春一族
老屋新生 蔡依芸巧手打造書屋
黃瑋傑用母語唱出對土地情感
返鄉與父同行 新港女生賦予鳳梨新生命
擦亮金字招牌 北港傳產「油」出一片天
大提琴家指間溢香甜 古典樂、蛋糕給合 譜出共鳴
漁村開咖啡館 享受另類優閒
內溝生態體驗 探尋「鳥竹」跡
西區單親家庭服務中心開幕
畢業製作風格小雜誌─苦中作樂 留下美好大學回憶
新光行動圖書車 助偏鄉學習
藝文
法版音樂劇鐘樓怪人領先亞洲震撼首演
搖滾、民謠入戲 全球730萬人觀賞
《偶發奇想》球體關節人形展 細膩精緻如真人
黃明珠書藝展 10日中正紀念堂展出
請你閉嘴！ 9位演員扮瞎咖
情定化城寺 禪風闡大願
戲曲學院《齊大非偶》3月登場 探索人性糾葛
臺北書展8日登場 中研院共襄盛舉
8女性素人藝術家 臺東展出「畫情畫意」
《冒牌天使》好評加演場 前進臺中
公益
關懷讓情緒找到出口 走出傷痛
0206震災週年 受災戶漫長心理重建 社會溫暖陪伴
好「血」有你 企業響應捐血 員工熱情挽袖
舊書傳愛 珍本拍賣 擴充偏鄉圖書資源
茉莉書屋翻轉生命 讓弱勢兒愛閱讀
血庫亮紅燈 籲民眾踴躍挽袖捐輸
裝甲584旅一日志工 關懷腦麻兒
社福機構慷慨贊助 失親兒勇追夢
愛家成果發表 早療兒展現潛力
把握黃金療育期 助慢飛天使成長
運動
國外體育
NFL把餅做大 女性球迷占4成5
詹皇破28000分 史上最年輕
馬刺宰金塊 波總1128勝寫新頁
懷特塞德大號雙十 熱火10連勝
灰狼灌籃王拉文本季報銷
超級盃開戰 獵鷹萊恩獲年度MVP
湯瑪斯戰神附體 全場轟下38分
反撲功虧一簣 籃網慘吞8連敗
11號球衣退休 姚明：覺得老了
加快比賽節奏 大聯盟商議未果
國內體育
LamiGirls首輪徵選出爐
南山痛宰東山 展現王者實力
高中棒球木棒組聯賽今開打
詹家姊妹雙打奪冠 新春開紅盤
統一獅「澡到愛童樂會」 關懷植物人
詹家姊妹逆轉勝 WTA臺灣公開賽搶進冠軍戰
富邦守護情人見面會 12日登場
詹家姊妹 今爭WTA二連霸
主題日魔咒 金酒當機吞敗
PGA鳳凰城公開賽 潘政琮遭淘汰
路跑
苗栗大湖馬拉松 體驗草莓採果樂
追殺比爾！東海路跑賽開放報名
路跑小學堂－深蹲好嗎？ 骨科醫師：姿勢錯了很傷
近期賽事－福爾摩沙風華錄~番薯囝ㄟ故鄉
嘉義雙潭馬拉松 逾7000人參賽
日月潭環湖路跑 羅世杰國內全馬第1
東大彩色路跑 奧運國手、藝人共襄盛舉
嘉義雙潭馬拉松 國軍熱情參與
高雄MIZUNO國際馬拉松 百業力挺
日月潭環湖路跑 逾7千好手挑戰
影劇
五月天再戰日本武道館
泰坦EP簽唱會 阿妹男友弟受關注
「彩虹之外」直球表白 帥翻
媽媽現身演唱會 楊程鈞淚崩
Lara屋頂音樂會 好紓壓
「我是妳的眼」 愛情金句耐人尋味
AXN人氣醫療劇 打破傳統窠臼
簡嫚書冷靜淡定 張書豪公認愛哭包
劉奕兒被潑水又賞巴掌 來真的
林志玲PO白紗照 網友送上祝福
大陸
大陸動態
滬海事法院淘寶賣船 4.4億成交創新高
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年輕人感情穩定性差 業者推愛情保險
維護網安 陸擬成立審查委員會
待遇、環境差 精神科醫生攜病患跳槽
微信春節紅包夯 成長逾4成
天安門吉普車翻覆 2網友造謠遭拘留
河南破獲假藥集團 涉案金額逾5000萬
春節變「春劫」 民眾、清潔工兩樣情
浙江文成民房坍塌 7死2傷
共軍動態
共軍動態 陸航直升機訓練墜毀 2飛官身亡
泉州直升機墜毀 武直10可能性大
共軍瀋陽基地建置新雷達 監控北韓
傳習近平欽點 沈金龍接任海軍司令
東風41旅將部署東北 壓縮美預警時間
中共3軍艦穿越津輕海峽 日關注動向
共軍動態 美媒：共軍網駭總部藏身北京兩飯店
共軍動態 中共新型護衛艦 寧德艦成軍
共軍動態 陸擬加速太空科技發展 2020探測火星
軍改啟動？ 17省戎裝常委退出
兩岸論壇
粉撲遮不住的謊言 評習近平在文聯與作協講話
中共「建政」67週年談話 李克強的「要」與「為什麼要」
揭穿習近平「弘揚偉大長征精神 走好今天的長征路」野心
從共軍女飛行員意外事件看中共飛行員訓練
強化國防能量 對抗中共文攻武嚇
以三分軍事七分政治戰略 反制中共的文攻武嚇
「臺灣黎巴嫩化」 中共癡人說夢
從2016年北戴河會議看中共未來政治布局
中共發布〈黨內政治生活的若干準則〉背後原因
中共海軍發展航艦戰力的現況與困境
論壇
我見我思：迷彩護家園 視民猶親
柳營點滴：海院戰術研習 陸戰組滿載而歸
社論：向上看齊向下扎根 體現人權普世價值
嚴守忠貞信念 實踐武德修為
社論：全民向毒品宣戰 打造清淨健康人生
我見我思：多元推動全民國防 塑建可恃堅強戰力
杜絕酒駕犯行 肇事害人害己
柳營點滴：投身軍旅是我的驕傲
堅實國防力量 確維國家安全
柳營點滴：士林憲兵隊創意尾牙 歡笑滿營
地方
大臺北
奉獻深坑50載 英傳教士獲頒梅花卡
空軍三重一村新春「歡喜迎財神」
泰山污水下水道工程將發包
中山堂光雕秀搭搖滾樂 另類燈節氛圍
臺北燈會湧人潮
北投狠父砍殺子女再自戕 3死1傷
臺北鬧血荒 籲民眾踴躍捐血
動保處靠犬牌 助民尋回愛犬
來環保局攤位 廢電池可換吸管、筷子
保護市容英雄 新北市長贈福袋
桃竹苗
玉帝賀壽 竹市天公壇愛心助清寒
謝慧謹愛心團隊認購棉被助弱勢
大湖聚落廊道啟用 打造觀光熱點
桃警芬芳錄：大園所員機警 化解婦人被詐騙危機
天公生 鄭文燦發送新春福袋
峨眉鄉桶柑節展售會熱賣
苗市玉清宮祥龍點睛 舞龍競技好戲連場
竹市自行車道鋪面改善 車友安心更安全
竹南慈裕宮週六炸邯鄲爺
機捷試營運 邀社福團體搭乘
中彰投雲
臺灣燈會首創新住民主題燈區
神岡里山皮里活動中心啟用 造福鄉里
彰化農民節表揚大會 鼓勵創新
韓式料理店違規 臺中要求限期改善
集集花海搖曳 元宵花燈熱鬧登場
臺中藝術家新春團拜 喜氣溫馨
大葉大學國際體驗營 交流異國文化
「花在彰化」破70萬人次 圓滿閉幕
中捷綠線首批電聯車抵臺中港
臺中鐵路高架化 舊市區發展有望
基宜花東
旦角粉墨登場 花蓮榮伯樂開懷
七堵長興國畫師生展 作品令人驚艷
金門文化園區 精采展覽有看頭
花蓮家扶義賣 銅板價有好康
燃炮竹慶元宵 噪音管制不鬆懈
浯島文學獎邀全球華人寫金門
金門加速催生青創園區
太平山多望吊橋完工 寬尾鳳蝶迎客
金門春安工作落幕成果豐
金門海巡查獲越界作業陸船
嘉南高屏澎
林園倡導爆竹音效 熱鬧又安全
屏東綵燈節 融合藝術及環境教育
南市鹽山規劃新展區 寓教於樂
大臺南公車總運量達標 持續精進
高雄乞龜觀光節 萬人參與
陳菊向3天公廟敬拜 祈求高雄平安
大小學生合作 開發多種南瓜新產品
參拜玉皇壽辰 信眾湧入嘉邑玉皇宮
野火波及廟宇 橋頭消防隊撲滅
屏東封路 辦青少年籃球賽
副刊
愛是永恆
假癡不癲
外婆家鬧新年
春風吹又生
新春登山趣
初一慶生
爆竹一聲除舊歲
新春賞吉畫幽默過好年
賣春聯
春天的祝禱
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莒光園地
2017/02/06
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下一批90架F-35 單價首跌破1億美元
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民：ydns01@hotmail.com
副刊
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莒光園地104年10月29日（十月份第五週）播出影片「菁英部隊魔鬼營-美國陸軍特種潛水部隊」，因涉及版權問題，故不提供線上收視及下載，敬請見諒。
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