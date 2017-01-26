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清廉印象指數 我亞太排名第7
去年GDP「保1」成功 今年上修至1.78%
一銀盜領案 3嫌判刑5年
「一例一休」落實勞工週休2日
電子零組件職缺 創5年新高
林揆訪視北監 盼改善收容環境
生醫產創中心揭牌 領航產業新世代
歷史上的今天：1月26日
機捷2月2日起試營運1個月 免費搭
蔡總統：緝毒、打擊網路犯罪 強力護治安
軍事
軍事新聞
全民國防寒戰營 戰場抗壓身歷其境
陸軍舉辦常備役訓練後勤整備觀摩
從軍「心」主張：合理管教 服從領導
馮部長關懷基層 慰勉辛勞振士氣
湯家坤慰傷殘官兵 祝早日康復
空軍舉辦寒假參訪營示範觀摩
步訓部85週年隊慶 懇親會展現壯盛軍容
王信龍慰訪退舍前輩 賀春節
義勇救援 愛民助民
國防部重申嚴守春節假期軍紀要求
軍武大觀
蔡總統：國防事務革新 精益求精
寰宇韜略
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（下）
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（中）
通行無阻：1945-2014年美海外駐軍的政治挑戰（上）
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（下）
美國預算緊縮時代的戰略替代方案（上）
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（下）
寰宇韜略：美、歐經營亞太區域的安全合作展望
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（上）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（下）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（上）
戰史回顧
埃爾祖魯姆攻勢 鄂圖曼土耳其輕敵 俄軍戰術運用成功
越滅吳之戰—勾踐臥薪嘗膽 生聚教訓復仇雪恥
戰史回顧：底板行動 德國空軍指揮協調混亂 揮霍實力
北角海戰 二戰大西洋終場戰艦重砲對決
奧斯特里茲會戰 拿破崙運用中央突破殲滅敵軍
第三次印巴戰爭 印度掌握戰場優勢 快速攻防致勝
曼吐亞要塞爭奪戰 拿破崙善用內線作戰 機動迅速致勝
科羅內爾海戰 德艦優勢火力 僥倖擊沉英艦
勞伊登會戰 腓特烈機動奇襲 以寡擊眾大敗奧軍
第二次艾拉敏戰役 二戰非洲戰場勝負易主關鍵
軍事專題
淺析戰場失去電磁優勢美軍因應之道
美軍新科技 精進槍枝保養減少士兵負擔
院長的話：保持熱忱 不斷創新 以身作則
三軍總醫院 軍民健康守護神
學術研究成果豐碩 國際級創新能量
醫療品質第一 技術獨步全國
淺論日對美「重返亞太」戰略的軍事奧援
主官的話：專業、創新、卓越 無可取代
軍聞社大事記
軍聞社 榮耀70
青溪
南投後輔中心主任履新 勉發揚青溪精神
臺南後輔中心主任交接 傳承優良傳統
嘉義後備訪生命線協會 增進心輔能量
陪弱勢兒除舊布新 基隆後備部送暖
大高雄青溪學會揮毫送春聯 年味濃
吉安後輔中心頒獎助學金
北竿後輔協助災防 連江後備肯定付出
臺南後備部拜訪議長 感謝支持
後輔助推全民國防 澎湖後備部嘉勉
福興後輔中心主任交接 百尺竿頭
情與義
軍人之友
各界情繫三軍 溫暖柳營
軍友保險敬軍 慰官兵辛勞
高雄和春影城敬軍 贈千張影券
第四季站長會報 形塑團結大家庭
李棟樑宴請媒體 籲力挺國軍
各界春節敬軍 溫暖柳營官兵
軍人之友社及時關懷 服務官兵
英雄館熱情 賓至如歸
軍友社連線服務 慰問受傷官兵
李棟樑 體現敬軍愛國熱忱
荷松
連江後憲蚤市義賣 助弱勢
緣來就是愛 雲林後憲獻愛心
中市西屯慰榮伯 前輩窩心
新北後憲訪205指揮部壘球隊
後憲忠貞鐵馬隊 送愛凱歌園
嘉義荷松慰訪203指揮部排球隊
彰化後憲關懷弱勢 慨捐生活必需品
北市松山後憲碧山巖淨山健行
馬祖憲兵隊與荷松協會歡聚一堂
岱宇臺中國際馬拉松 前後憲共襄盛舉
武備巡禮
荷蘭國立軍事博物館
日本C-2運輸機
歐洲飛彈集團 軍工發展合作典範
亞利桑那號戰艦紀念館
萊茵金屬公司新銳 美洲獅步兵戰車
MEKO-A200AN巡防艦
H145M軍用多功能直升機
德國212A柴電潛艦
德軍2016訊息演習
法國梭魚級潛艦
全民國防
由古典戰略思想「戰備論」談全民國防新義
從交通運輸安全論全民國防
從2015年法國恐攻後之處置 對我全民國防之啟發
居安思危論全民國防 從近期恐怖攻擊事件談起
政府遷臺之後勤體制興革對全民國防啟發
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（下）
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（上）
揭穿中共渲染「平型關大捷」的歷史謊言
以全民國防觀點淺論一戰各國動員政策與影響
以全民防衛視角析論英倫空戰成敗關鍵
國際
國際新聞
亞太優先 美防長擬2月訪日韓
川普今簽行政命令 美墨邊界築牆
「非法投票害輸普選」 川普不滿
美參院通過 海利任駐UN大使
索馬利亞飯店恐攻 15死51傷
彈劾朴槿惠 首席法官籲3.13前裁定
俄、土、伊朗三方監督 促敘停火
英最高法院裁定 脫歐程序須國會通過
提升監控飛彈能力 日發射軍用通訊衛星
南韓部署海陸利器 嚴防北韓挑釁
國際瞭望
「後卡斯楚」時代古巴的政經發展趨勢
淺析近期中共軍事動向對東亞和平的威脅與圖謀
美新總統川普加速日俄和解 殊值關注
淺析2016年亞太經合會之區域戰略意涵
大國之間求平衡 越南外交牟取利益
哥倫比亞內戰停戰協定簽訂的意涵
解禁制裁 伊朗政經情勢發展機會與挑戰
美國亞太「再平衡」戰略盤整與未來展望
「中」俄「海上聯合-2016」軍演之意涵
歐巴馬訪問寮國之戰略意涵
全球戰略
軍事論壇
淺論美利堅級兩棲突擊艦發展與運用
淺析南韓部署「薩德」對亞太局勢的軍事意涵
淺析日本新年度國防預算對區域和平的影響
淺析越南於南海勢力的戰略布局
淺析遠距遙攻武器的研發與作戰部署
淺析印度空軍採購戰機策略與運用
淺析美軍榴彈精準導引套件運用與發展
淺析印度水下兵力發展面臨之挑戰
淺析美菲聯合軍演戰略布局與意涵
淺析印度購法製戰機的戰略意涵
搜奇
19年來首位日出身的橫綱 稀勢之里
提早發現心理疾病 有譜了！人格特質 與大腦形狀有關
南北極冰蓋劇融 海平面恐升2.5公尺
尼泊爾2015年強震後…聖母峰矮了2.54公分？印度將測量
市場變化 降低成本─「衛報」擬改為小報格式 印刷外包
F-35單價首度低於1億美元
巴黎自駕小巴上路 民眾免費試乘
對抗疾病 祖克柏基金會收購AI公司
稀勢之里奪冠 19年來首位日本人橫綱
抗車輛空污 巴黎啟用貼紙分級制
生活
生活新聞
臺鐵2新款便當即起至元宵享特惠
機捷開通 北車地下街、後車站趴趴購
試營運限地限量 先了解免撲空
臺東福利站新春促銷 軍榮眷稱讚
玉山合歡山降雪 遊客：好漂亮
慢性病患提前領藥確遵醫囑 安心過年
軍人儲蓄獎券395期開獎 嘉惠袍澤
義大樂園2月推軍警消優惠專案
健保行動快易通APP 過年可查詢
機捷營運許可證預計今發出
旅遊
臺南古蹟巡禮 探訪經典建築
臺中綠園道濃濃藝文風 優游慢活
穿梭時空迴廊 跳蚤市場尋寶趣
輕行日月潭 尋幽訪勝感受人文風光
人文山水、田園風土 感受宜蘭慢活趣
花蓮微旅行 體驗在地好風情
蘭嶼 紐時按讚的潛水天堂
聆風聽濤半島遊 人文生態 恆春趣
府城舊冊店 巷弄飄書香
擁抱自然野趣多 作伙快樂露營去
車訊
順暢啟動 快樂出遊
重型機車定期保養 發揮性能 省維修費
調整姿勢騎重機更舒適
冬天騎重機 防風、保暖要做好
重機摔車 自保降低傷害
濕滑路面 抓地力防摔車
正確煞車 讓你安全又舒適
外傾騎姿 騎乘更輕鬆
逆操舵與快速升檔 讓你人車一體
重機安全帽 挑全罩認標章
3C
手機業者搶客 各出奇招
新相機驚艷現身 捕捉完美瞬間
外型、規格、相機 新手機超級比一比
新手機大對決 互不相讓
不容蘋果獨賺 智慧新機搶市
中高階新手機 各有千秋
一機在手 捕捉美好時光
對抗iPhone7 各家出奇招
智慧新手機 好操作又吸睛
新功能 新外型 新手機大車拚
美食
飯店圍爐 滿足用餐不同需求
企業尾牙宴 犒賞員工慰辛勞
飯店年菜預購開跑 圍爐升級
冬季鍋物暖胃 魚蟹味鮮牛排Q嫩
牛排、烤鴨、鍋品 年終犒賞五臟廟
多款秋蟹料理 饕客大快朵頤
世界美食、菇類料理、現捕秋蟹 及時品嘗
日式料理、泰緬美食、川味佳餚 挑動味蕾
新式月餅口味多 送禮自用兩相宜
美味月餅組合多 秋節送禮情意濃
長青
注重保暖 耐心陪伴 助失智長者安度年節
避免久坐久站 多喝水多走路 有效緩解攝護腺肥大症狀
6原則助銀髮族 克服睡眠障礙
按摩、拍打或梳頭 神清氣爽
預防失智 多吃地中海、秘魯飲食
注意保暖按時服藥 銀髮族安度寒冬
參與規劃出遊行程 銀髮族樂活
定期健檢掌握病況 子女安心
為銀髮族備餐
銀髮族多吃蔬果 強健身體緩老化
教育
教育新聞
教部：落實健康管理 防疫不放假
大專校院境外生人數穩定成長
學子過春節 教部籲正當休閒
物理界40年黑洞戰爭 臺大可望破解
清大擴大運動績優名額 增4項目
拚大學甄選 備審資料要吸睛
抗議年改民眾闖入 教長籲和平理性
國教精進成果交流 注入新思維
寒假防網路沉迷 家長應訂使用規範
補教：錄取門檻恐降 72級分有望上醫科
中英快譯
美海軍4月將接收超級航艦福特號
不！川普先生 可匹敵的F-18無法替代F-35
瘋狗人人愛：美新防長人選安定盟邦
推特重申不協助政府與警方監控
Global Hawk Tests U-2 High Rez Camera; Flight Costs Drop─「全球鷹」試掛U-2高解析相機 飛行成本大減
Note7停產 留下懸而未解的問題
俄羅斯威脅 拉近瑞典與北約關係
伊波拉到茲卡：開發中國家 建設需一次到位
二合一平板是下一個大代誌嗎？
美防長卡特稱其改革經得起考驗
快樂學園
新年真美好
和缺點作戰
過冬妙方
山水之間
跨年
遠處傳來了
移動的世界
我愛米食
神奇的雙手
路燈
青春一族
老屋新生 蔡依芸巧手打造書屋
黃瑋傑用母語唱出對土地情感
返鄉與父同行 新港女生賦予鳳梨新生命
擦亮金字招牌 北港傳產「油」出一片天
大提琴家指間溢香甜 古典樂、蛋糕給合 譜出共鳴
漁村開咖啡館 享受另類優閒
內溝生態體驗 探尋「鳥竹」跡
西區單親家庭服務中心開幕
畢業製作風格小雜誌─苦中作樂 留下美好大學回憶
新光行動圖書車 助偏鄉學習
藝文
日本美術之最換展 一休和尚亮相
洪秀敏粉彩個展下週登場
文大華岡舞團赴星 獻藝春到河畔
深度體驗 認識2地傳藝之美
無形文化資產交流 看見印尼．守護臺灣
藝文館所 鬧春節迎「雞」祥
危觀風景探討原民文化與挑戰
北市5館所不打烊 老房子訪古探舊
唐健風水墨人物畫展 26日臺東開幕
蘇郁涵25日紐約發表實驗新作
公益
戰鬥英雄陳時忠 捐輸助學獻愛
大廚送暖 獨老不孤單
捐1919食物包 伴弱勢家庭過好年
愛‧圍爐 長者穿制服重回年少時代
子杰懷抱夢想 盼用球棒揮灑人生
職棒球星送暖 助家扶兒過好年
愛心餐會 育幼院生幸福圍爐
職棒球員工會歲末慶團圓 助家扶兒過好年
感恩饗宴 盼來年回饋社會
景文認助734份年菜 溫暖獨老
運動
國外體育
克服19分落後 76人末節逆轉掀「艇」
福原愛獲珠寶特別獎 笑談新婚生活
馬刺橫掃暴龍 波總再1勝追平紀錄
小威終結康塔9連勝 搶下4強門票
雙衛發威 巫師大勝塞爾蒂克
蠻牛直落3擊垮羅尼奇 晉4強
澳網青少年組 梁恩碩晉女單8強 許育修男雙進4強
豪小子迎春活動 新年盼重回球場
搶10落敗 詹詠然混雙止步
韋少大三元加致勝球 雷霆絕殺爵士
國內體育
補強洋將戰力 統一獅簽狄馬克
陽岱鋼不打經典賽？ 巨人明回應
給球迷驚喜 獅子軍新秀勤練舞蹈
富邦賀歲 球星不計形象演出
運彩加碼 幸運兒抱回8千倍頭獎
花滑世青錦3月臺北登場 50國好手競技
百年紀念交流賽 早稻田大學訪臺
統一獅萊辦桌 元宵節與球迷同樂
田徑培訓隊全面備戰 世大運爭佳績
運動結合觀光 體育署推優質遊程
路跑
路跑小學堂－深蹲好嗎？ 骨科醫師：姿勢錯了很傷
近期賽事－福爾摩沙風華錄~番薯囝ㄟ故鄉
嘉義雙潭馬拉松 逾7000人參賽
日月潭環湖路跑 羅世杰國內全馬第1
東大彩色路跑 奧運國手、藝人共襄盛舉
嘉義雙潭馬拉松 國軍熱情參與
高雄MIZUNO國際馬拉松 百業力挺
日月潭環湖路跑 逾7千好手挑戰
WOMEN RUN TPE 今起受理報名
2017金門馬拉松／今展開半馬、全馬賽事
影劇
「沈默」入圍奧斯卡 普里亞沱登臺開講
謝金晶包場請同門師兄姊看「大釣哥」
Lara梁心頤2.4辦屋頂音樂會
入主TVBS 「小燕有約」三月見
「 關鍵少數」 帶出平權議題 獲3項提名
海邊的曼徹斯特、漫漫回家路 分獲入圍將登臺
Janet攜夫上節目 被虧騙婚
田馥甄拍新MV 享受田園生活
救殭清道夫 林明禎扮可愛女鬼
松雪泰子分飾二角 再現絕美古都
大陸
大陸動態
陸網民氾濫 規模等同一個歐洲
15.78億醫保基金 被違法挪用
74旅遊網違規遭關閉 部分藏春色
湖南爆竹事故6死 3官員免職
過年新花招 電子紅包使用率大增
自來水變黃發臭含鉛 江西15官員送辦
陸網站「租男女友回家過年」 生意火紅
央視春晚彩排票 每張要價1萬6
二孩政策滿週年 出現試管嬰兒潮
廣州海關緝毒雷厲風行 成效待考驗
共軍動態
共軍動態 陸航直升機訓練墜毀 2飛官身亡
泉州直升機墜毀 武直10可能性大
共軍瀋陽基地建置新雷達 監控北韓
傳習近平欽點 沈金龍接任海軍司令
東風41旅將部署東北 壓縮美預警時間
中共3軍艦穿越津輕海峽 日關注動向
共軍動態 美媒：共軍網駭總部藏身北京兩飯店
共軍動態 中共新型護衛艦 寧德艦成軍
共軍動態 陸擬加速太空科技發展 2020探測火星
軍改啟動？ 17省戎裝常委退出
兩岸論壇
中共「建政」67週年談話 李克強的「要」與「為什麼要」
揭穿習近平「弘揚偉大長征精神 走好今天的長征路」野心
從共軍女飛行員意外事件看中共飛行員訓練
強化國防能量 對抗中共文攻武嚇
以三分軍事七分政治戰略 反制中共的文攻武嚇
「臺灣黎巴嫩化」 中共癡人說夢
從2016年北戴河會議看中共未來政治布局
中共發布〈黨內政治生活的若干準則〉背後原因
中共海軍發展航艦戰力的現況與困境
大陸社會工作政策動向與實踐困境
論壇
人生無法重來 拒絕酒後駕車
社論：向犧牲春節團圓服務公眾者致敬
柳營點滴：在他人生命中寫下美麗篇章
柳營點滴：政戰新血 加強專業迎接挑戰
我見我思：精實戰訓捍家邦 使敵不敢輕越雷池
認清敵情威脅 戮力國防安全
社論：國軍守疆衛土 以無比信心護國人過好年
我見我思：堅定國防自主政策 持恆提升裝備效能
柳營點滴：資電部送暖永安兒童之家 守候失親兒
落實保密作為 確保機密安全
地方
大臺北
快遞年菜 各界行動關懷弱勢
與櫻花健康有約 石碇跑第一
北市榮服處送暖 關懷榮民
動物園大掃除 「房客」過好年
北市呵護流浪動物 過年不打烊
翡翠水庫喝飽 5月底前用水無虞
新北求財靈廟 有機會拿發財金
新北今送幸福束口袋 過好年
介壽橋改建通車 猴硐新地標
伸張居住正義 北市將檢討聯開宅政策
桃竹苗
春節送暖 桃園榮服處贈物資
桃園節電競賽 最高獎金50萬
風城奇想小旅行 探訪文史之美
苗栗軍友站探視後備部役男
桃竹苗分署職訓 年後陸續開課
捐贈復康巴士 嘉惠身障朋友
助貧 北榮新竹分院義賣春聯
竹60線31.1K路段崩山 即起封閉
勸募熱血 投身公益
壢春納福迎新春 邀民眾參與
中彰投雲
林佳龍視察市場 價格、供貨穩定
中市交通疏導措施 今展開
「百鳥朝鳳」北港燈會看得到
彰化波麗士送愛 家扶兒歡喜過年
興大、華新攜手 投入原生植物保種
跨區市地重劃 大里都更案獲通過
百貨日本美食展 年貨新選擇
鴻運集Q送好禮 兌換家居用品
中市獲贈泡沫滅火裝置 提升救災效能
烏日學田二號橋通車
基宜花東
基隆榮服處春聯義賣 助弱勢
陸軍153旅官兵愛鄰打掃
金防部國家清潔週助民清理環境
金湖敬軍團慰問駐軍官兵辛勞
臺灣藜花海綻放 壯觀美麗
花蓮警防搶勤務 民眾安心換鈔
關懷獨老 宜蘭學生志工協助大掃除
慶修院平安福袋春節免費索取
東市中央市場春節期間交管
基隆市府向榮民拜年 傳遞溫暖
嘉南高屏澎
高雄燈會藝術節 幸福雞立 初三登場
高市勞局公布告違法事業名單
感動雞兒童彩繪特展 表達在地認同
澎縣實物銀行 愛心年菜助弱勢過新年
因應旅客疏運 屏東站前通道開放步行
小小航天科普營 參觀空軍航教館收穫豐
加工區 春節服務不打烊
高捷鹽埕埔站 打造3D藝術主題車站
高市展開第二波食品抽驗
震災週年 南市感恩國內外愛心捐輸
副刊
寒冬變暖春
團圓裡的思念
像雲一般的書齋
行善最樂
除夜迎新春
孩子們，加油
冬日碉堡憶舊
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即時新聞
莒光園地
2017/01/26
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步訓部85週年隊慶 懇親會展現壯盛軍容
毛球 年後現身國防online
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因應旅客疏運 ...
副刊
寒冬變暖春
團圓裡的思念
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行善最樂
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吾愛吾家季刊：每季發行乙次，一年共四期
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莒光園地104年10月29日（十月份第五週）播出影片「菁英部隊魔鬼營-美國陸軍特種潛水部隊」，因涉及版權問題，故不提供線上收視及下載，敬請見諒。
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