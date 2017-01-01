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對話婚姻平權 理性討論日核食進口
蔡總統：兩岸擘劃互動新模式 回應人民期待
執政初期難免不協調 檢討修正
網路散布不實消息 扭曲政府政策
朝野立委肯定兩岸、外交政策方向
青年接軌國際 面對競爭強化人才教育
蔡總統年終談話全文：繼往開來 團結面對挑戰
蔡總統：團結改革 振興經濟注活力
國際情勢多變 政府自信因應
總統府明發送春聯及紅包袋
軍事
軍事新聞
戰技精湛 一飽眼福
衛國重責 永不鬆懈
戰備整備 全年無休
陸戰嘉年華 精湛操演與民同歡
空軍司令部跨年聯歡 沈一鳴獻祝福
發言人粉絲團 了解國軍建軍史
跨年晚會大家談：難得跨年體驗 家人歡喜相聚
跨年晚會大家談：扮好軍人角色 爭取國人支持
跨年晚會大家談：科技展示平台 部史館印象佳
馮部長歲末談話全文：攜手同心精益求精 無怨無悔守護國家
軍武大觀
蔡總統：國防事務革新 精益求精
寰宇韜略
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（下）
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（中）
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（上）
朝鮮半島與東北亞地區的軍力平衡（下）
朝鮮半島與東北亞地區的軍力平衡（中）
朝鮮半島與東北亞地區的軍力平衡（上）
以色列後方司令部的任務、挑戰與未來展望（下）
以色列後方司令部的任務、挑戰與未來展望（中）
以色列後方司令部的任務、挑戰與未來展望（上）
美因應中共運用綜合效應的戰略對策（下）
戰史回顧
北角海戰 二戰大西洋終場戰艦重砲對決
奧斯特里茲會戰 拿破崙運用中央突破殲滅敵軍
第三次印巴戰爭 印度掌握戰場優勢 快速攻防致勝
曼吐亞要塞爭奪戰 拿破崙善用內線作戰 機動迅速致勝
科羅內爾海戰 德艦優勢火力 僥倖擊沉英艦
勞伊登會戰 腓特烈機動奇襲 以寡擊眾大敗奧軍
第二次艾拉敏戰役 二戰非洲戰場勝負易主關鍵
格瑞那達戰役 美軍驅逐古巴部隊 優勢火力補情報不足
歐威爾斯特會戰 法軍以寡擊眾 指揮官帶頭衝鋒
艾斯普倫斯角海戰 美海軍掌握優勢 出奇不意擊敗日本艦隊
軍事專題
淺析戰場失去電磁優勢美軍因應之道
美軍新科技 精進槍枝保養減少士兵負擔
院長的話：保持熱忱 不斷創新 以身作則
三軍總醫院 軍民健康守護神
學術研究成果豐碩 國際級創新能量
醫療品質第一 技術獨步全國
淺論日對美「重返亞太」戰略的軍事奧援
主官的話：專業、創新、卓越 無可取代
軍聞社大事記
軍聞社 榮耀70
青溪
松山後輔中心清掃環境 共維家園
臺南後備部頒獎學金 鼓勵認真向學
後訓中心愛民打掃 凝聚軍民情誼
關懷遺眷 澎湖後備部慰訪送暖
88學子獲雲林後備軍人獎學金
軍事訓練役懇親座談 建立共信共識
澎湖新文藝會員創作展 豐富多元
臺中後備部探視遺眷 關懷起居
高雄後輔中心頒獎學金 勵志精進
軍事訓練役開訓授槍 矢志衛國
情與義
軍人之友
彰化縣長、臺中議員探視子弟兵
歡送役男入伍 各軍友站落實有感服務
官兵徵屬急困 軍友站伸援手
各界社團敬軍慰問 李棟樑授旗
響應企業敬軍日 300D1區獅友慰問嘉義官兵
曾有福慰勉嘉義英雄館同仁
配合辦理入營座談及與徵屬有約 暢通溝通管道
臺中萬代福影城 敬軍贈電影票
官兵徵屬急困 軍友站伸援
探視新兵助適應軍中生活
荷松
彰化後憲關懷弱勢 慨捐生活必需品
北市松山後憲碧山巖淨山健行
馬祖憲兵隊與荷松協會歡聚一堂
岱宇臺中國際馬拉松 前後憲共襄盛舉
苗栗三義、中市西屯捐熱血憲愛
後憲之愛有你真好 唐寶寶戶外展歡顏
澎湖荷松協會自強大會 士氣昂
臺中西屯 熱血「憲」愛心
屏東後憲助弱勢兒課輔搬遷
北市後憲關懷老憨兒 慈善義賣會
武備巡禮
歐洲飛彈集團 軍工發展合作典範
亞利桑那號戰艦紀念館
萊茵金屬公司新銳 美洲獅步兵戰車
MEKO-A200AN巡防艦
H145M軍用多功能直升機
德國212A柴電潛艦
德軍2016訊息演習
法國梭魚級潛艦
密蘇里號戰艦紀念館
陸自13式機動戰鬥車
全民國防
從交通運輸安全論全民國防
從2015年法國恐攻後之處置 對我全民國防之啟發
居安思危論全民國防 從近期恐怖攻擊事件談起
政府遷臺之後勤體制興革對全民國防啟發
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（下）
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（上）
揭穿中共渲染「平型關大捷」的歷史謊言
以全民國防觀點淺論一戰各國動員政策與影響
以全民防衛視角析論英倫空戰成敗關鍵
美企業號軍艦戰功顯赫 傳奇精神永續
國際
國際新聞
告別聯合國 潘基文離情依依
俄艦擬造訪菲律賓 推銷潛艦無人機
搞外遇 希臘駐巴西大使妻謀害親夫
歐、川針鋒相對 美猶兩個總統當家
乘客威脅引爆 波蘭飛機急降布拉格
美康州戲院外發生槍擊 2死2傷
俄駭電力網 美公用事業恐遭攻擊
梅克爾新年談話 矢言立法加強安全
伊拉克首都鬧區連爆 28死53傷
跨年也要抗議 韓民促朴槿惠下台
國際瞭望
淺析2016年亞太經合會之區域戰略意涵
大國之間求平衡 越南外交牟取利益
哥倫比亞內戰停戰協定簽訂的意涵
解禁制裁 伊朗政經情勢發展機會與挑戰
美國亞太「再平衡」戰略盤整與未來展望
「中」俄「海上聯合-2016」軍演之意涵
歐巴馬訪問寮國之戰略意涵
簡析中共與日本於非洲的權力競逐
泰國公投新憲 民主倒退影響區域安全
美韓部署THAAD對東北亞情勢之影響
全球戰略
軍事論壇
淺析日本新年度國防預算對區域和平的影響
淺析越南於南海勢力的戰略布局
淺析遠距遙攻武器的研發與作戰部署
淺析印度空軍採購戰機策略與運用
淺析美軍榴彈精準導引套件運用與發展
淺析印度水下兵力發展面臨之挑戰
淺析美菲聯合軍演戰略布局與意涵
淺析印度購法製戰機的戰略意涵
淺析波音EA-18G電戰機發展現況
淺析美國「國防規劃體系」運作（下）
搜奇
撞鐘、搗年糕擬停辦 日傳統年味趨淡
諾曼地登陸現存最高階軍官辭世 享壽百歲
美空軍放出需求 T-X高教機之爭開打
iPhone將推5吋 2017年雙鏡頭改設計
紐澳先迎2017 燄火燦照雪梨歌劇院
委內瑞拉百年老報《動力報》將停刊
英國防部 「科技創新」計畫 廣邀民間精英獻計
NASA：彗星伴新月 迎接2017
時報廣場百萬人跨年 紐約7000警待命
澳洲焰火世家 熱情打造跨年秀20年
生活
生活新聞
璀璨賀年
客運春節優惠 阿羅哈折扣最低
迎接2017 焰火撼人心
衝倒數 賞曙光 吃喝玩樂不可少
熱門景點交管 出門做功課事半功倍
跨年嗨翻天 北中南焰火秀震撼登場
國3樹林交流道1月5日下午2時啟用
環保集點擴大至臺鐵、客運、公車
新南向觀光成效佳 來臺旅客增
跨年溫暖舒適 開心享受假期
旅遊
臺中綠園道濃濃藝文風 優游慢活
穿梭時空迴廊 跳蚤市場尋寶趣
輕行日月潭 尋幽訪勝感受人文風光
人文山水、田園風土 感受宜蘭慢活趣
花蓮微旅行 體驗在地好風情
蘭嶼 紐時按讚的潛水天堂
聆風聽濤半島遊 人文生態 恆春趣
府城舊冊店 巷弄飄書香
擁抱自然野趣多 作伙快樂露營去
車訊
重型機車定期保養 發揮性能 省維修費
調整姿勢騎重機更舒適
冬天騎重機 防風、保暖要做好
重機摔車 自保降低傷害
濕滑路面 抓地力防摔車
正確煞車 讓你安全又舒適
外傾騎姿 騎乘更輕鬆
逆操舵與快速升檔 讓你人車一體
重機安全帽 挑全罩認標章
重機新手上路 安全第一
3C
外型、規格、相機 新手機超級比一比
新手機大對決 互不相讓
不容蘋果獨賺 智慧新機搶市
中高階新手機 各有千秋
一機在手 捕捉美好時光
對抗iPhone7 各家出奇招
智慧新手機 好操作又吸睛
新功能 新外型 新手機大車拚
功能驚艷 新手機搶市
高CP值筆電 降價促銷
美食
企業尾牙宴 犒賞員工慰辛勞
飯店年菜預購開跑 圍爐升級
冬季鍋物暖胃 魚蟹味鮮牛排Q嫩
牛排、烤鴨、鍋品 年終犒賞五臟廟
多款秋蟹料理 饕客大快朵頤
世界美食、菇類料理、現捕秋蟹 及時品嘗
日式料理、泰緬美食、川味佳餚 挑動味蕾
新式月餅口味多 送禮自用兩相宜
美味月餅組合多 秋節送禮情意濃
秋蟹、創意麵、異國美味 吸客嘗鮮
長青
6原則助銀髮族 克服睡眠障礙
按摩、拍打或梳頭 神清氣爽
預防失智 多吃地中海、秘魯飲食
注意保暖按時服藥 銀髮族安度寒冬
參與規劃出遊行程 銀髮族樂活
定期健檢掌握病況 子女安心
為銀髮族備餐
銀髮族多吃蔬果 強健身體緩老化
銀髮族滑手機 留意姿勢護眼力
銀髮族重返職場 傳承經驗展活力
教育
教育新聞
全國學生美術賽 118件特優即起陳展
張曼婷作品 評審大讚正向迷人
微電影創作賽 替代役男李昱廷獲特優
105年公費留學考試 錄取名單出爐
透過雲端監控 在家也能巡視農作物
大專校院視導結果 全數過關
技專校院技研發表 6作品受矚目
遠航贈獎助學金 表彰澎科大學子
第2次高中英聽測驗 今寄發成績單
留學獎學金甄試下月12日受理報名
中英快譯
瘋狗人人愛：美新防長人選安定盟邦
推特重申不協助政府與警方監控
Global Hawk Tests U-2 High Rez Camera; Flight Costs Drop─「全球鷹」試掛U-2高解析相機 飛行成本大減
Note7停產 留下懸而未解的問題
俄羅斯威脅 拉近瑞典與北約關係
伊波拉到茲卡：開發中國家 建設需一次到位
二合一平板是下一個大代誌嗎？
美防長卡特稱其改革經得起考驗
F-35任務數據共享 面臨政策窒礙
無人機、衛星照充斥 公民權之辯將現
快樂學園
遠處傳來了
移動的世界
我愛米食
神奇的雙手
路燈
秋陽照耀四方
虛擬遊戲人生
哭泣
下大雨
秋
青春一族
老屋新生 蔡依芸巧手打造書屋
黃瑋傑用母語唱出對土地情感
返鄉與父同行 新港女生賦予鳳梨新生命
擦亮金字招牌 北港傳產「油」出一片天
大提琴家指間溢香甜 古典樂、蛋糕給合 譜出共鳴
漁村開咖啡館 享受另類優閒
內溝生態體驗 探尋「鳥竹」跡
西區單親家庭服務中心開幕
畢業製作風格小雜誌─苦中作樂 留下美好大學回憶
新光行動圖書車 助偏鄉學習
藝文
中正梅花節 邀您賞梅品茗探秘境
非營利圖像 故宮即起開放使用
臺藝大60週年 校友展創作
《愛朦朧，人朦朧》 今帶你愛情大冒險
綠光劇團壓軸好戲 《Closer情迷》陪你跨年
科技數位結合童趣 震撼視覺
全新「塗鴉大自然」首度來臺 體驗互動藝術
數位科技結合藝術顛覆觀展體驗 teamLab藝術展華山文創園區開展
山下工美《浮光掠影》 中正紀念堂展出
《浮域誌異》 諷喻貪慾愚昧
公益
創世舞蹈派對 與植物人歡樂跨年
「1919愛走動」單車環臺 溫暖急難家庭
木柵高工師生愛心街募 為寒士送暖
導演葉天倫 號召認桌寒士尾牙
歲末清舊書、捐舊物 翻轉弱勢兒少未來
家扶青年：閱讀看見更廣闊世界
黑色耶誕老人寒冬送暖 關懷獨老
唐寶寶手作禮盒 滿滿愛心做公益
打造人生價值 唐太鼓再奪冠
醜蔬果也能出頭天 耶誕惜食分享節 拯救1/3被浪費的食物
運動
國外體育
29歲稱霸網壇 莫瑞獲封爵士
杜蘭特本季首次大三元 勇士啖小牛
喬治展一哥身手 溜馬踢倒公牛
深圳女網賽 張凱貞會外賽首勝
湯瑪斯52分 單節得分破大鳥紀錄
費爸：還要再打個2、3年才封拍
小威傳喜訊 Q版求婚圖放閃
詹皇32歲生日 不想跟喬丹比
灰熊緊盯 韋少失誤連連
康大女籃87連勝 可望創紀錄
國內體育
元旦健走 「熊讚」站台宣導世大運
獅春訓見面會 報名秒殺
TPGA封關賽 詹世昌畫下完美句點
陽岱鋼將提早赴日自主訓練
富邦悍將隊徽亮相
TPGA封關賽詹世昌獨居領先
達欣周儀翔奪22分 全場最高
體育署 寒假育樂營開放報名
經典賽中華隊加油團啟動
TPGA封關賽 首輪4強鼎立
路跑
Hello Kitty路跑 3月18日新北登場
高美濕地路跑 美景盡收眼底
東海道超馬開跑 跑出新年新活力
陸軍步訓部 路跑迎新年／親子同樂
陸軍步訓部 熱血路跑迎新年 揮汗同樂增情誼
陸軍步訓部 路跑迎新年／熱身動一動
陸軍步訓部 路跑迎新年／變裝玩創意
洄瀾灣跨年路跑節今出發
近期賽事－2016邁向2017幸福山海戀路跑
路跑小學堂－運動後進食會發胖？ 黃金60分鐘吃不發胖
影劇
玖壹壹大陣仗 HIGH翻臺北
Selina愛犬穿小雞服 陪歌迷倒數
臺中5566再合體
翁滋蔓、李懿一人水一項 一金一紅喜氣登場
拆夥？浩子陪家人 暫別演藝圈
刺客教條經典電玩橋段 粉絲興奮
韓團Apink錄影問候臺灣歌迷
「西城童話」西門町灑錢 戲裡戲外陷瘋狂
合約男女 鄭秀文、張孝全跨氣球賀年
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大陸
大陸動態
甲午海戰沉艦 致遠艦逾200文物上岸
江蘇警意外搗破虛開發票集團
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中共２高官涉收賄 被雙開
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新疆「恐攻」釀1死3傷 4嫌遭擊斃
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四川愛啃兔頭 年需求3億顆
滬昆高鐵全線通車 11hr橫越大陸
深圳網約車新規 車齡限2年、司機在地人
共軍動態
共軍動態 中共新型護衛艦 寧德艦成軍
共軍動態 陸擬加速太空科技發展 2020探測火星
軍改啟動？ 17省戎裝常委退出
遼寧艦首度駛出第一島鏈 日密切監控
殲20首航6年 專家：服役時機未到
中共主力戰機軍演 港媒：劍指臺灣
美「中」救災實兵演練 昆明展開
中共「武直─10」入列 目標500架
大陸研製第四代坦克 可日夜攻擊
共軍動態 陸網友捕獲殲20 專家估明年初服役
兩岸論壇
以三分軍事七分政治戰略 反制中共的文攻武嚇
「臺灣黎巴嫩化」 中共癡人說夢
從2016年北戴河會議看中共未來政治布局
中共發布〈黨內政治生活的若干準則〉背後原因
中共海軍發展航艦戰力的現況與困境
大陸社會工作政策動向與實踐困境
習近平高調紀念劉華清的政治目的
淺論北韓政權延續對中共安全戰略之意涵
在謊言與矛盾中掙扎的共軍
淺析近期中共新聞控制發展概況
論壇
社論：迎接106年 全國軍民無懼橫逆、再創新局
我見我思：國軍持恆戮力戰訓 堅守崗位守護國人
柳營點滴：大學教官參訪化兵部隊 體驗國防
貫徹廉潔操守 維護優良軍風
落實保密工作 防範機密外洩
社論：落實官兵照護 沒有最好只有更好
柳營點滴：一場撼動人心的專題講演
我見我思：國軍解民於水火 無私奉獻安定人心
我見我思：國軍持恆建軍備戰 無休奉獻衛家邦
強化資安教育 防範洩密事件
地方
大臺北
北市3公園設免費手機充電站
樹林、三峽、鶯歌公告地值微漲
大型氣墊遊樂園進駐歡樂耶誕城
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臺師大林口校區設宗教室
新北小農鮮舖泰山市場開賣
青藝盟劇團寒假戲劇營開始報名
淡水忠山社區通過農村再生計畫
雙北敬老、愛心悠遊卡逾期 超商可辦展期
桃竹苗
桃警芬芳錄 龍潭警攔阻車手 老婦險被騙百萬
桃園三湖里守望相助隊成立
清大特殊選才 吳煥然國標舞獲錄取
新竹創業便利貸 條件優獲肯定
苗栗天使兒童村頒勤學獎助金
新竹路平計畫成績亮眼 市民有感
暖陽高照 新竹農友忙曬福菜
湯爺爺贈書行善 苗縣中小學受惠
寺廟祈福法會 捐百萬助弱勢生
6都交通運輸論壇 桃園經驗交流
中彰投雲
中市多面向探討 打造百年大圳
中市39所國、高中改隸 落實產學訓培育
營建工地分級有效維護空品
玉管處致力人文資產生態保存
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彰縣表揚好人好事 傳頌社會溫暖
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嘉市青溪新文藝召開理監事會議
第10空運大隊送暖 青山院童窩心
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殷金磬手捏陶藝展 臺南開幕
產訓合作職訓班 高雄受理報名
三信家商義賣 樂捐發票助罕見病友
副刊
一元復始迎吉年
旗正飄飄
山居歲月憶趣
金雞報喜展新象
人生莫虛度
用今天點亮明天
歲末夜思
真愛相隨
老師，加油！
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莒光園地
2017/01/01
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社群口碑好感度 ZenFon .. (2017/01/01)
自然就是良辰吉時 元旦寶寶熱 .. (2017/01/01)
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莒光園地104年10月29日（十月份第五週）播出影片「菁英部隊魔鬼營-美國陸軍特種潛水部隊」，因涉及版權問題，故不提供線上收視及下載，敬請見諒。
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