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要聞
興建社會住宅 88％民眾支持
歷史上的今天：1月16日
加強重要節日維安 民眾安心過好年
蔡總統：貢獻世界 讓臺灣走出去
結合產學研培育人才 創新發展
善用臺灣優勢 建置物聯網試驗場域
青年「走出去」 為外交開拓新藍海
春安勞檢計畫啟動 落實防災
蔡總統：亞洲矽谷辦公室 搭橋連結全球
歷史上的今天：1月15日
軍事
軍事新聞
陸軍10軍團： 女士官民事訴訟遭判侵權 尊重司法
熟悉戰術戰法 維持戰鬥能量
裝訓部辦理檢討會運作機制師資培訓
後備戰士入營 複訓專長練戰技
陳品棻堅持理想 圓夢翱翔天際
精進本職學能 持續蔚為國用
王信龍恭謁慈湖、頭寮陵寢
空軍救護隊成功救援巴拿馬籍貨輪
從軍「心」主張：喜賀85週年部慶 榮耀忠貞憲兵
前憲後憲連成一線 創造卓越績效
軍武大觀
蔡總統：國防事務革新 精益求精
寰宇韜略
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（下）
寰宇韜略：美、歐經營亞太區域的安全合作展望
美、歐經營亞太區域的安全合作展望（上）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（下）
俄羅斯的宣傳模式與資訊戰 廣受國際重視（上）
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（下）
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（中）
南海權力與秩序：美國政策的戰略框架（上）
朝鮮半島與東北亞地區的軍力平衡（下）
朝鮮半島與東北亞地區的軍力平衡（中）
戰史回顧
越滅吳之戰—勾踐臥薪嘗膽 生聚教訓復仇雪恥
戰史回顧：底板行動 德國空軍指揮協調混亂 揮霍實力
北角海戰 二戰大西洋終場戰艦重砲對決
奧斯特里茲會戰 拿破崙運用中央突破殲滅敵軍
第三次印巴戰爭 印度掌握戰場優勢 快速攻防致勝
曼吐亞要塞爭奪戰 拿破崙善用內線作戰 機動迅速致勝
科羅內爾海戰 德艦優勢火力 僥倖擊沉英艦
勞伊登會戰 腓特烈機動奇襲 以寡擊眾大敗奧軍
第二次艾拉敏戰役 二戰非洲戰場勝負易主關鍵
格瑞那達戰役 美軍驅逐古巴部隊 優勢火力補情報不足
軍事專題
淺析戰場失去電磁優勢美軍因應之道
美軍新科技 精進槍枝保養減少士兵負擔
院長的話：保持熱忱 不斷創新 以身作則
三軍總醫院 軍民健康守護神
學術研究成果豐碩 國際級創新能量
醫療品質第一 技術獨步全國
淺論日對美「重返亞太」戰略的軍事奧援
主官的話：專業、創新、卓越 無可取代
軍聞社大事記
軍聞社 榮耀70
青溪
屏東後備部送暖獨居榮民
臺南委顧團長交接 傳承青溪精神
澎湖後備部淨灘 維護生態
北市後備委顧團慰訪斗煥坪新兵
苗栗後備部元旦升旗 展愛國情操
嘉義後備部頒獎學金 勵志向學
陳姿妃支持青溪藝文 嘉義後備部感謝
新園後輔模擬射擊 體驗科技訓練
臺中後備部文教基金會頒獎學金助學
臺南委顧團長交接 傳揚後備精神
情與義
軍人之友
彰縣站膺優良公益慈善團體
關懷官兵及眷屬 軍友社節前送暖
新竹站拜會 深耕地方資源
各界響應軍友社敬軍 溫暖柳營
北市、桃園站長新職介紹 賡續照顧官兵徵屬
官兵徵屬急困 軍友站伸援手
臺中萬代福影城 贈敬軍電影票
臺中「鐿鈦科技」向特戰官兵致敬
李棟樑拜會國軍高階幹部 強調做官兵後盾
軍友社勞資會議：深化客服精緻度 追求膳宿高品質
荷松
彰化後憲關懷弱勢 慨捐生活必需品
北市松山後憲碧山巖淨山健行
馬祖憲兵隊與荷松協會歡聚一堂
岱宇臺中國際馬拉松 前後憲共襄盛舉
苗栗三義、中市西屯捐熱血憲愛
後憲之愛有你真好 唐寶寶戶外展歡顏
澎湖荷松協會自強大會 士氣昂
臺中西屯 熱血「憲」愛心
屏東後憲助弱勢兒課輔搬遷
北市後憲關懷老憨兒 慈善義賣會
武備巡禮
日本C-2運輸機
歐洲飛彈集團 軍工發展合作典範
亞利桑那號戰艦紀念館
萊茵金屬公司新銳 美洲獅步兵戰車
MEKO-A200AN巡防艦
H145M軍用多功能直升機
德國212A柴電潛艦
德軍2016訊息演習
法國梭魚級潛艦
密蘇里號戰艦紀念館
全民國防
由古典戰略思想「戰備論」談全民國防新義
從交通運輸安全論全民國防
從2015年法國恐攻後之處置 對我全民國防之啟發
居安思危論全民國防 從近期恐怖攻擊事件談起
政府遷臺之後勤體制興革對全民國防啟發
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（下）
善戰者 先為不可勝 漫談我國防工業的發展與自主（上）
揭穿中共渲染「平型關大捷」的歷史謊言
以全民國防觀點淺論一戰各國動員政策與影響
以全民防衛視角析論英倫空戰成敗關鍵
國際
國際新聞
化解以巴紛爭？ 中東和平峰會巴黎登場
克里米亞S-400進入戰鬥值勤
列車塗裝惹議 科索沃、塞爾維亞互槓
巴西監獄又暴動 3囚遭斬首
全球最小火箭 日SS-520任務失敗墜海
德拉斯科野牛2017 波蘭展開
涉土耳其跨年恐攻 2陸男遭逮
內閣提名人唱反調 川普：不介意
洛馬承諾F-35降價 增數千職缺
美駐歐大使：川普團隊誤認歐盟將崩解
國際瞭望
淺析近期中共軍事動向對東亞和平的威脅與圖謀
美新總統川普加速日俄和解 殊值關注
淺析2016年亞太經合會之區域戰略意涵
大國之間求平衡 越南外交牟取利益
哥倫比亞內戰停戰協定簽訂的意涵
解禁制裁 伊朗政經情勢發展機會與挑戰
美國亞太「再平衡」戰略盤整與未來展望
「中」俄「海上聯合-2016」軍演之意涵
歐巴馬訪問寮國之戰略意涵
簡析中共與日本於非洲的權力競逐
全球戰略
軍事論壇
淺析南韓部署「薩德」對亞太局勢的軍事意涵
淺析日本新年度國防預算對區域和平的影響
淺析越南於南海勢力的戰略布局
淺析遠距遙攻武器的研發與作戰部署
淺析印度空軍採購戰機策略與運用
淺析美軍榴彈精準導引套件運用與發展
淺析印度水下兵力發展面臨之挑戰
淺析美菲聯合軍演戰略布局與意涵
淺析印度購法製戰機的戰略意涵
淺析波音EA-18G電戰機發展現況
搜奇
新年新氣象 瑞雪兆豐年
美新自由女神紀念幣 首見非裔臉孔
美甲、美齒…iPhone包你動人
印度14歲男童 打造掃雷無人機
「任天堂」新主機3月問世 挑動玩家
日本新主力八輪甲車 強化多元防護
瑞典宣導戒菸…抽菸經過 廣告麻豆咳給你看
無心之過！足跡留納粹印記…「北極狐」軍靴回收
美陸戰隊前進挪威 挑戰極地酷寒
「丹東一號」沉艦 證實為甲午海戰「致遠艦」
生活
生活新聞
「感謝有您」得獎名單公布
各站輪番金雞報喜迎新春
日大雪 華航取消今日桃園往返富山
福氣滿載
年前特賣 搶好康『雞』不可失
福利處春節服務不打烊
過年前大掃除 錯開尖峰用水時段
銀白玉山美如畫
3大免費溫泉泡腳池 養生驅寒
餐會吃不停 急性牙痛增3成
旅遊
臺南古蹟巡禮 探訪經典建築
臺中綠園道濃濃藝文風 優游慢活
穿梭時空迴廊 跳蚤市場尋寶趣
輕行日月潭 尋幽訪勝感受人文風光
人文山水、田園風土 感受宜蘭慢活趣
花蓮微旅行 體驗在地好風情
蘭嶼 紐時按讚的潛水天堂
聆風聽濤半島遊 人文生態 恆春趣
府城舊冊店 巷弄飄書香
擁抱自然野趣多 作伙快樂露營去
車訊
順暢啟動 快樂出遊
重型機車定期保養 發揮性能 省維修費
調整姿勢騎重機更舒適
冬天騎重機 防風、保暖要做好
重機摔車 自保降低傷害
濕滑路面 抓地力防摔車
正確煞車 讓你安全又舒適
外傾騎姿 騎乘更輕鬆
逆操舵與快速升檔 讓你人車一體
重機安全帽 挑全罩認標章
3C
新相機驚艷現身 捕捉完美瞬間
外型、規格、相機 新手機超級比一比
新手機大對決 互不相讓
不容蘋果獨賺 智慧新機搶市
中高階新手機 各有千秋
一機在手 捕捉美好時光
對抗iPhone7 各家出奇招
智慧新手機 好操作又吸睛
新功能 新外型 新手機大車拚
功能驚艷 新手機搶市
美食
飯店圍爐 滿足用餐不同需求
企業尾牙宴 犒賞員工慰辛勞
飯店年菜預購開跑 圍爐升級
冬季鍋物暖胃 魚蟹味鮮牛排Q嫩
牛排、烤鴨、鍋品 年終犒賞五臟廟
多款秋蟹料理 饕客大快朵頤
世界美食、菇類料理、現捕秋蟹 及時品嘗
日式料理、泰緬美食、川味佳餚 挑動味蕾
新式月餅口味多 送禮自用兩相宜
美味月餅組合多 秋節送禮情意濃
長青
避免久坐久站 多喝水多走路 有效緩解攝護腺肥大症狀
6原則助銀髮族 克服睡眠障礙
按摩、拍打或梳頭 神清氣爽
預防失智 多吃地中海、秘魯飲食
注意保暖按時服藥 銀髮族安度寒冬
參與規劃出遊行程 銀髮族樂活
定期健檢掌握病況 子女安心
為銀髮族備餐
銀髮族多吃蔬果 強健身體緩老化
銀髮族滑手機 留意姿勢護眼力
教育
教育新聞
防違規 大考中心製作檢測表
大學學測考前衝刺系列報導—自然科 掌握圖表應用、勤練考古題
淡大成立國際戰略研究中心暨決策模擬中心
國際局勢詭譎 推國防自主提升戰力
大學學測考前衝刺系列報導／數學科重做考古題 穩紮穩打演練
大學學測考前衝刺系列報導／社會科掌握本土化 公民科注意時事
郭明良違學術倫理 科技部將複審再處分
5大校院盼建立跨部會人才培育委員會
五專聯合免試入學簡章16日發售
全國大專校院校長會議 教長盤點高教10年6大問題
中英快譯
不！川普先生 可匹敵的F-18無法替代F-35
瘋狗人人愛：美新防長人選安定盟邦
推特重申不協助政府與警方監控
Global Hawk Tests U-2 High Rez Camera; Flight Costs Drop─「全球鷹」試掛U-2高解析相機 飛行成本大減
Note7停產 留下懸而未解的問題
俄羅斯威脅 拉近瑞典與北約關係
伊波拉到茲卡：開發中國家 建設需一次到位
二合一平板是下一個大代誌嗎？
美防長卡特稱其改革經得起考驗
F-35任務數據共享 面臨政策窒礙
快樂學園
過冬妙方
山水之間
跨年
遠處傳來了
移動的世界
我愛米食
神奇的雙手
路燈
秋陽照耀四方
虛擬遊戲人生
青春一族
老屋新生 蔡依芸巧手打造書屋
黃瑋傑用母語唱出對土地情感
返鄉與父同行 新港女生賦予鳳梨新生命
擦亮金字招牌 北港傳產「油」出一片天
大提琴家指間溢香甜 古典樂、蛋糕給合 譜出共鳴
漁村開咖啡館 享受另類優閒
內溝生態體驗 探尋「鳥竹」跡
西區單親家庭服務中心開幕
畢業製作風格小雜誌─苦中作樂 留下美好大學回憶
新光行動圖書車 助偏鄉學習
藝文
浮光掠影 薛宏瑋油畫展明登場
深耕藝文 3人榮獲行政院文化獎
迷你士林夜市 栩栩如生
探索縮小世界 袖珍藝術 維妙維肖
匯集7位不同領域藝術家作品 袖珍藝術創作聯展盛大開展
江明賢墨彩世界 寫生與創作俱美
職場菜鳥、勞資關係 演出共鳴
果陀五斗米靠腰二部曲 老闆不願透露的事 加演場上演
賦與美麗任務 長榮空姐拍年曆甘苦談
植物園改建賣場？文化部：不會有大南海計畫
公益
讓愛一路發IN路跑 為公益募款
二手輔具再利用 環保不浪費
二手無礙永續傳愛 輔具資源共享
愛樂種子成果分享會 邀更多民眾成為弱勢孩子人生的推手
愛心企業力挺寒士尾牙 拋磚引玉邀民眾響應認桌
企業送愛到家 為獨居嬤圓夢
藝人暖心炒米粉 為寒士尾牙募款
伊甸基金會與阿基師暖心上菜 陪彩琴奶奶溫暖圍爐
「快樂大掃」團隊 翻轉都市原民婦女貧窮困境
華山基金會尾牙認桌 張奶奶用米粉號召社會愛心
運動
國外體育
太陽的逆襲 墨西哥海外賽勝馬刺
路易斯3達陣 愛國者美聯爭冠
夏威夷公開賽 湯瑪斯第3輪7桿領先
小喬丹雙20 快艇笑納6連勝
萊恩穿針引線 率獵鷹晉國聯決賽
艾瑞亞塔、哈波與母隊簽下大肥約
雷霆19次失誤 不敵灰狼
暌違3年 76人拿下3連勝
諸將群毆 騎士刺殺國王
籃網傳大清倉 恐拍賣4主力
國內體育
金防部官兵熱情參與 展活力
金門馬拉松 肯亞奪全馬男女桂冠
台啤宰龍頭達欣 排名升至第3
籌教練費 謝淑薇不打臺灣公開賽
桃猿高雄見面會 砸派嗨翻球迷
赴美自主訓練 鄭錡鴻盼站穩先發
東泰單日2勝 首晉8強
HBL／南山勝青年 助泰山晉8強
SBL／達欣16勝5敗 穩坐龍頭
陽建福加盟統一獅 合約2月生效
路跑
2017金門馬拉松／今展開半馬、全馬賽事
休閒路跑組打頭陣 金門馬拉松開跑
職棒史上首場路跑 驚喜互動多
陽明山超級馬拉松／無畏寒風 跑者展現驚人毅力
四重溪浴衣路跑 美食美景多重享受
陽明山超級馬拉松 14日開跑
新北鐵道馬拉松 接力賽路線公布
金門馬拉松 週六／日開跑
花現龍井 路跑賞花超過癮
臺北渣打馬拉松 陳金鋒、陳鏞基練習陪跑
影劇
「大釣哥」不畏低溫 踩街發紅包袋
「層層摺起的寂寞」 入選柏林影展
蜜拉喬娃維琪2度來臺 親切沒架子
有「球」必應 信嗨翻歌迷
盧廣仲環島創作《二十四小時柒天》 全球首發
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金雞獻瑞迎新春 卡司超級堅強
連俞涵重感冒 李國毅貼心照料
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非凡搭檔 鄭元暢關心女成員安全
大陸
大陸動態
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廣東查獲冒牌運動鞋 市值逾千萬
各地治霾出奇招 挨批急功近利
房產雙向調控 「只漲不跌」成神話
10大堵城 濟南下班最塞 哈爾濱上班最擠
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廣州中山大學十不准 網民稱比軍隊還嚴
連續8年 陸蟬聯世界第一大汽車市場
春運啟動 客流量預估30億人次
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中共3軍艦穿越津輕海峽 日關注動向
共軍動態 美媒：共軍網駭總部藏身北京兩飯店
共軍動態 中共新型護衛艦 寧德艦成軍
共軍動態 陸擬加速太空科技發展 2020探測火星
軍改啟動？ 17省戎裝常委退出
遼寧艦首度駛出第一島鏈 日密切監控
殲20首航6年 專家：服役時機未到
中共主力戰機軍演 港媒：劍指臺灣
美「中」救災實兵演練 昆明展開
中共「武直─10」入列 目標500架
兩岸論壇
揭穿習近平「弘揚偉大長征精神 走好今天的長征路」野心
從共軍女飛行員意外事件看中共飛行員訓練
強化國防能量 對抗中共文攻武嚇
以三分軍事七分政治戰略 反制中共的文攻武嚇
「臺灣黎巴嫩化」 中共癡人說夢
從2016年北戴河會議看中共未來政治布局
中共發布〈黨內政治生活的若干準則〉背後原因
中共海軍發展航艦戰力的現況與困境
大陸社會工作政策動向與實踐困境
習近平高調紀念劉華清的政治目的
論壇
社論：拓展自我勇者無懼 英捷專案成果豐碩
我見我思：後備戰士提升國防人力運用效益
柳營點滴：國軍文藝50紀念音樂會 薪火相傳
落實申訴制度 保障官兵權益
社論：提高警覺冷靜查詢 謹慎理財防詐騙
我見我思：傳承忠貞榮譽軍風 鍛鑄精實戰力衛家園
貫徹廉政倫理 塑建優質形象
社論：中共耀武 不如以民為本治理霧霾
妥善管理情緒 營造和諧環境
落實酒駕零容忍 杜絕危安肇事
地方
大臺北
關懷弱勢 蘆洲區發放愛心米
新北菜市邀陳德烈示範料理
春安預防犯罪 宣誓打K大作戰
三重先嗇宮、捷興宮 歲末關懷弱勢
新北宗教專區 文創品受矚目
防災避難 大安公園首設爐灶座椅組
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汐止社后福德三路聯外道路完工
年貨大街打造復古街景 濃濃懷舊風
桃竹苗
感恩季串起城市愛 弱勢兒童圓夢
頭份警局完成春節交管計畫
桃警芬芳錄：龍興所警積極 為民尋獲愛犬
竹市停車場翻修設站 美觀安全
奉獻家庭教育 竹縣表揚績優志工
尖石秀巒村野溪溫泉新景點
大園仁壽宮寒冬送暖關懷弱勢
莊友惟水彩個展 頭份展出
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中彰投雲
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落實新南向 越捷臺中直飛胡志明首航
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年關將近鬧血荒 高市籲市民挽袖
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南科14週年慶 25對新人幸福完婚
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西拉雅官佃真厝味 揮毫迎新春
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2017/01/17
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勝利之光月刊：每月發行乙次，一共 12 期
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